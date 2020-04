Coronavirus, il premio nobel Montagnier: ‘Volevano fare un vaccino contro l’AIDS, un lavoro da apprendisti stregoni’

In una recente intervista, il premio nobel della medicina Luc Montagnier ha svelato la sua ipotesi sulla nascita del Coronavirus: i dettagli.

Dapprima in Cina ed, in seguito, in Italia e in tutte le altri parti d’Europa, il Coronavirus ha compiuto una vera e propria strage. Entrato a far parte della nostra realtà nel dicembre scorso, il virus cinese ha completamente stravolto le nostre vite, la nostra quotidianità e l’armonia e la serenità di ciascuno di noi. Nessuno di noi riesce a capacitarsi di come sia nato e, soprattutto, come si sia potuto diffondere così rapidamente in diversi parti del mondo provocando, come ben sapete, una vera e propria strage. Infatti, proprio a tal proposito, sono state elaborate diverse teorie. L’ultima, se così come può essere definita, è stata enunciata da Luc Montegnier, il premio Nobel della medicina del 2008. In una recente intervista per un podcast francese, il professore ha spiegato come sia potuto nascere il Covid-19. Offrendo, tra l’altro, una soluzione su come è possibile sconfiggerlo. Ecco tutti i dettagli.

Luc Montagnier, il premio nobel della medicina spiega la nascita del Coronavirus

Lo ha definito un ‘lavoro da apprendisti stregoni’ Luc Montagnier, premio nobel della Medicina nel 2008, quello che alcuni scienziati hanno compiuti nei loro laboratori a Wuhan. Come dicevamo precedentemente, non si capisce affatto come è potuto nascere il Coronavirus. Per questo motivo il professore, in una recente intervista per un podcast francese, ha spiegato che, dopo aver compiuto alcuni studi che mostra il genoma completo del Covid-19, è riuscito a capire di come questo, in realtà, abbia all’interno anche altre sequenze di altri virus, come ad esempio quello dell’HIV. Da qui, quindi, ne conseguono le sue parole: ‘Forse volevano fare un vaccino contro l’Aids utilizzando un coronavirus come vettore di antigeni. Un lavoro da apprendisti stregoni’. Sottolineando di quanto, in un modo dettato dalla natura, ci siano degli equilibri da rispettare. ‘Non è possibile che sia solo un virus trasmesso da un pipistrello, probabilmente è da questo che sono partiti, poi lo hanno modificato’, continua a dire il buon Montagnier.

Ma non solo. Perché, dopo aver dato la sua ‘teoria’ sulla nascita del Coronavirus, il professore Montagnier spiega anche com’è possibile scientificamente ‘sconfiggere’ questo virus. ‘Con l’aiuto di onde interferenti, potremmo eliminare queste sequenze e, di conseguenza, fermare la pandemia. Ma ci vorrebbero molte risorse’, dice a tal proposito il premio nobel alla medicina.

Chi è Luc Montagnier?

Come dicevamo precedentemente, Luca Montagnier non soltanto ha vinto, nel 2008, il Premio Nobel per la Medicina, ma è stato anche colui che ha scoperto la causa dell’epidemia di AIDS: l’HIV.