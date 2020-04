Con chi sta trascorrendo Elisa Isoardi queste lunghe settimane di quarantena? La sorprendente rivelazione in una recente intervista.

Nonostante le dirette de La Prova del Cuoco siano stato sospese a causa dell’emergenza Coronavirus, Elisa Isoardi continua ad essere sempre molto impegnata dal punto di vista lavorativo. Come raccontato in una recente intervista per la trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora dalla diretta interessata, la conduttrice del cooking show di Rai Uno continua ad essere molto presente sul suo canale socia ufficiale. Non soltanto tramite delle dirette quotidiane con diversi cuochi del programma, ma anche organizzando, tre volte a settimana, degli aperitivi social. Ecco. La domanda adesso, però, sorge spontanea: con chi sta trascorrendo questa quarantena? Sapevamo che la bella Isoardi aveva iniziato una nuova storia d’amore dopo Matteo Salvini, cosa sarà successo? Beh, Elisa è ritornata single. Lo ha rivelato lei in prima persona. Svelando, tra l’altro, con chi sta passando questi giorni.

Elisa Isoardi è ritornata single, ma trascorre la quarantena con una persona speciale

Dopo aver, quindi, raccontato di essere single, Elisa Isoardi ha dettagliatamente raccontato con chi sta trascorrendo queste lunghe settimane. Dopo aver condotto l’ultima puntata de La Prova del Cuoco prima della sospensione per l’emergenza Coronavirus, la conduttrice del cooking show si è trasferita a casa sua zia Gabriella che ha 87 anni. Ecco. È proprio con lei che, stando a quanto dichiarato in una recente intervista per Un Giorno da Pecora, sta trascorrendo questi giorni di quarantena.La donna, racconta la bella Isoardi, vive da sola. Ed è per questo motivo che ha deciso di trasferirsi con lei almeno fino a che questa situazione non si sia stabilizzata. ‘Gli anziani sono il nostro patrimonio’, continua a dire Elisa in diretta radiofonica.

‘La mia quarantena va bene. Nel senso che siamo molto ligi’, queste le parole che Elisa Isoardi utilizza per descrivere questi giorni. Ma non solo. In quest’occasione, la conduttrice de La Prova del Cuoco non ha potuto fare a meno di parlare del suo programma del cuore. La giovane, infatti, non vede l’ora di tornare al timone del cooking show di Rai Uno.