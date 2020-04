E’ possibile congelare gli impasti prima o dopo la lievitazione? Ecco alcuni consigli degli esperti di cucina per la conservazione ottimale

In questo periodo di quarantena, molte sono le persone che stanno trascorrendo il loro tempo imparando a cucinare, o riscoprendo la passione per l’arte culinaria. Non a caso moltissime sono state le vignette simpatiche in cui si è fatto presente che ai tempi del Coronavirus chi in Italia trova il lievito è come se avesse trovato un tesoro. I social nel weekend pullulano di fotografie delle leccornie più varie, dalle focacce, alle pizze, dai saltimbocca ai panini per gli hamburger, una cosa è certa, gli italiani sanno come leccarsi i baffi, anche non uscendo. Non è stano quindi trovare anche dei maestri della pizza che dispensano consigli su come creare un impasto ad hoc, degno di una vera pizzeria. Se da un lato c’è chi cucina ad oltranza, e lo fa con piacere, c’è anche chi giustamente si chiede se questi impasti tanto gustosi possano essere congelati. Questo perché magari può essere comodo preparare un impasto più abbondante e congelarne una parte in modo da averlo già pronto per l’utilizzo successivo. Quindi cerchiamo di capire qualcosa in più in fatto di pratiche di congelamento.

E’ possibile congelare gli impasti prima o dopo la lievitazione?

Ovviamente moltissimi sono gli amanti della cucina a cui però non piace troppo pulire e per questo motivo magari vorrebbero qualche piccolo trucchetto per avere sempre delle leccornie pronte e artigianali, ma senza creare il caos in cucina. Molti quindi sono gli appassionati che si chiedono se sia possibile o meno congelare cibi già lievitati o da far ancora lievitare, in modo da preparare una porzione più abbondante e conservarne una parte. Citiamo alcuni esperti del settore, come Giallo Zafferano, in cui spiegano che congelare impasti già lievitati o da far lievitare, è possibile, ma ci sono dei passaggi da seguire, affinché questo possa funzionare. Come spiega il team di Giallo Zafferano, ci sono alcuni impasti che vanno congelati prima della lievitazione, come quelli per: pane, pizza e pan brioche. Una volta preparato l’impasto secondo la ricetta gradita va formato il classico panetto che va poi avvolto nella carta da forno e poi chiuso in un sacchetto ermetico per alimenti. Il consiglio è quello di scrivere la data di congelamento in modo da sapere che entro tre mesi da tale data il prodotto dovrà essere consumato. L’utilizzo della carta da forno è fondamentale per evitare la condensa intorno al prodotto.

Per quanto riguarda i croissant invece il consiglio è quello di congelare il prodotto già lievitato e di consumarlo entro 2 settimane dal congelamento.