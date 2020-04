La casa di carta, Itziar Ituno guarita dal Coronavirus: le sue parole

Itziar Ituno, l’attrice che interpreta Lisbona ne “La casa di carta”, è guarita dal Coronavirus: ecco le sue prime parole

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo. Il virus, nato in Cina, si è propagato velocemente nel resto del mondo, passando dall’Italia agli Stati Uniti e arrivando sino in Africa. Centinaia di migliaia di vittime, tra le quali anche alcune illustri, come lo scrittore Luis Sepulveda. Anche tra i contagiati ci sono alcune personalità illustri, tra cui calciatori, attori e anche personalità della politica. Anche Itziar Ituno, attrice che interpreta Lisbona nella serie tv “La casa di carta“, ha contratto il Covid-19. L’attrice l’aveva annunciato con un post sul suo account Instagram: “Non è una sciocchezza. Non prendetelo alla leggera. Ci sono morti, molte vite in gioco e ancora non sappiamo fino a dove arriverà“.

L’attrice della serie televisiva La casa de papel è guarita dal Covid-19. La donna ha rilasciato in un’intervista all’emittente Radio Ciudad, dove ha comunicato di aver sconfitto la malattia ed ha raccontato come ha vissuto questi giorni. “A livello personale mi ha cambiato molto” – ha dichiarato l’attrice – “Questo virus ti costringe a rallentare, ad ascoltare molto il tuo corpo, ad osservarti, a capire bene cosa mangiare. Mentre sono stata malata ho cercato di cambiare me stessa”. L’attrice de La casa de papel, poi, ha aggiunto una forte polemica nei confronti del governo spagnolo: “Questa non è un’influenza comune e le misure sono arrivate tardi. Non è stata presa sul serio. Qui le persone sono state costrette ad andare a lavorare quando in Italia c’erano già abbastanza morti. Non mi sembra accettabile che per mantenere l’economia la gente venga gettata nella fossa dei leoni”.

L’attrice di recente ha ricordato con un post su Instagram lo scrittore Sepulveda, scomparso nelle ultime ore a causa del temibile morbo.