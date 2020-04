Le decisioni del Ministro Azzolina sulla Maturità 2020: da chi sarà composta la commissione e chi sarà il Presidente.

La scuola in questo periodo di emergenza dovuta al Coronavirus ha subito uno stop veramente molto importante. Gli studenti sono costretti a casa e i professori si sono dovuti adeguare con delle lezioni online e delle piattaforme di e-learning per garantire la continuità didattica. Insomma. Una situazione che non si era mai verificata prima e che va ovviamente a inficiare su uno step importante per gli studenti, la Maturità. Così arriva l’ordinanza del Ministro Azzolina che stabilisce come ci sarà una commissione interna e solo il Presidente esterno.

La commissione interna di Maturità 2020

Cambia così per questa Maturità 2020 la composizione dei membri della commissione. Lucia Azzolina infatti ha firmato l’ordinanza per un Esame di Maturità ad hoc con l’emergenza Coronavirus. La commissione d’esame e i membri saranno sei e saranno tutti interni ossia che i ragazzi conoscono già. L’esame, ribadisce il Ministro Lucia Azzolina, sarà serio ma i ragazzi saranno valutati da persone che conoscono bene il loro percorso scolastico. “Ieri sera ho firmato la prima ordinanza che riguarda gli Esami di Stato del secondo ciclo – scrive su Facebook e su Insagram la Ministra che spiega – Come avevo anticipato anche in Parlamento, abbiamo modificato la commissione: tutti i 6 membri che la compongono saranno interni. Solo il presidente sarà esterno. Gli studenti avranno un esame serio, vero, ma saranno valutati da chi ne conosce il percorso scolastico. Dobbiamo tenere conto di questo anno particolare” ha chiosato la Azzolina su Facebook. Questo al fine di tormentare gli studenti con il pensiero che il loro percorso, così martoriato quest’anno per l’emergenza Coronavirus, sia valutato solo per il risultato di un esame con una preparazione nettamente più difficile vista la novità della didattica a distanza. Azzolina ribadisce quindi che se la serietà resta fondamentale è altrettanto importante anche sostenere i ragazzi e farli esaminare da chi li conosce veramente.

Come si svolgerà l’esame di Maturità 2020?

Gli altri cambiamenti che riguardano la Maturità 2020 non sono legati solo alla composizione della commissione, ma anche proprio per lo svolgimento delle prove. Infatti tutto l’esame di stato quest’anno terrà conto dell’emergenza Coronavirus ancora in atto e il Decreto Scuola prevede che le prove saranno così divise: una prova di italiano, unica, nazionale e uguale per tutti. Una seconda prova della materia di indirizzo scelta dalla commissione guardando alle conoscenze degli studenti che può essere di gran lunga modificata, soprattutto negli istituti tecnici, per via di ciò che realmente si è riuscito a fare durante questo periodo di didattica a distanza.

L’ipotesi Maturità 2020 da casa

Tutto questo, chiaramente, se per giugno gli studenti potranno tornare in classe in sicurezza. Qualora questo non fosse possibile chiaramente cambierà nuovamente anche l’esame che per questa Maturità 2020 potrebbe anche consistere solo ed unicamente in un lungo colloquio orale da fare chiaramente a distanza tramite le piattaforme di e.learning.

Insomma, è ancora tutto in divenire e fin quando non capiremo come evolverà questa epidemia di Coronavirus non sapremo nemmeno come si svolgerà realmente questa strana Maturità 2020.