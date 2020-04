Piero Chiambretti è ritornato sui social ed ha pubblicato la prima foto di sé dopo essere guarito dal Coronavirus: i dettagli.

È finalmente ritornato su Instagram, Piero Chiambretti. Dopo l’annuncio della sua guarigione al Coronavirus, il conduttore de La Repubblica delle Donne si è mostrato a tutti i suoi cari sostenitori social. Certo, da quando è uscito dal Mauriziano di Torino, il buon Chiambretti non ha mai perso occasione di poter interagire con i suoi fan. Appena ritornato a casa, infatti, Piero ha voluto scrivere le sue prime parole e, soprattutto, ha voluto ringraziare tutto lo staff medico che, durante le settimane della malattia, lo hanno aiutato e curato. Pochissime ore fa, invece, si è voluto mostrare proprio in prima persona. Inutile dirvi che, in un batter baleno, il post in questione è stato ‘bombardato’ di likes e, soprattutto, di commenti da parte dei suoi sostenitori. Ecco la foto in questione.

Piero Chiambretti, la prima foto social dopo il Coronavirus

Pochissime ore fa, Piero Chiambretti ha voluto condividere la sua prima foto su Instagram. Dopo essere guarito dal Coronavirus, come dicevamo precedentemente, il conduttore televisivo non ha mai perso occasione di poter interagire, come è suo solito fare, con i suoi sostenitori. Ma più di qualche messaggio ed una splendida foto in compagnia di sua madre, Piero non aveva fatto. Qualche ora fa, invece, ha fatto molto di più. Si è mostrato ai suoi followers social in viso. Ecco di che cosa parliamo:

‘Steso’, questa l’unica parole che Piero Chiambretti ha scritto a corredo della prima immagine che ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Una foto che, da come si può chiaramente vedere, è stata presa di mira dai suoi sostenitori. Più di 6000 mila ‘likes’ e di 800 commenti.

Pensate, questi ne sono stati soltanto alcuni. Ma sono davvero tantissime le persone che, appena visto, hanno voluto esprimere la loro gioia al buon Chiambretti.