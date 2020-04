Paolo Bonolis, nuovo programma in vista per il conduttore di ‘Avanti un Altro’: l’annuncio social insieme alla moglie lascia tutti senza parole

Paolo Bonolis è certamente uno dei conduttori televisivi più amati e seguiti della televisione Italiana. Ormai da moltissimi anni in coppia col fido amico e collega Luca Laurenti, tiene compagnia agli Italiani ogni giorno. Ora più che mai i suoi programmi, seppur in replica, stanno dando una boccata d’aria fresca e di svago agli italiani che si trovano in quarantena forzata da ormai due mesi. Se inizialmente si era deciso di sospendere tutto a causa del covid 19, successivamente si è ritenuto più consono continuare a mandare in onda ‘Avanti un Altro’, per permettere un po’ di svago in una situazione così complicata come quella che stiamo vivendo ora. Non solo ‘Avanti un Altro’, che come da consuetudine va in onda dalle 18:45 su Canale 5, ma il sabato sera in prima serata torna anche ‘Ciao Darwin’. Programma studiato ad hoc per permettere a tutta la famiglia di svagarsi e soprattutto ridere! Ma a quanto pare Bonolis non vuole rimanere con le mani in mano e ha pensato bene di creare un nuovo programma… Vediamo insieme di che si tratta!

Paolo Bonolis, nuovo programma in vista: l’annuncio social

Paolo Bonolis non si ferma davvero mai e nelle ultime settimane è lui a tenere compagnia agli Italiani nella fascia preserale. Il conduttore è tutte le sere su Canale 5, a partire dalle 18:45 con le repliche di ‘Avanti un altro’. Inizialmente tante erano state le polemiche anche da parte del conduttore, che aveva letto con sgomento la decisione della Mediaset di interrompere il suo programma, salvo poi fare dietro front. Ma le belle notizie non sono solo questi, il conduttore, con l’aiuto dell’amata moglie Sonia Bruganelli sta lavorando ad un nuovo progetto, stavolta online! Stando a quanto riportato anche dalla mogie sul suo profilo Instagram Ufficiale, l’uomo è pronto a sbarcare con un programma su Instagram. In particolare, la donna ha scritto: “È un’emozione per noi di @sdl.tv presentarvi questo progetto nato un po’ di tempo fa e che in questo periodo di quarantena abbiamo deciso di condividere con voi… MARTEDÌ 21 APRILE IN ONDA SU #SDL.TV @sonopaolobonolis @roydevita #lastanzadelmedico“.

Come detto anche dal conduttore, questo programma nasce dalla costola del suo progetto SDL, che sta spopolando su Instagram. Non ci resta che aspettare il 21 aprile, per sapere quale sarà l’impronta del programma.