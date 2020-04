Christian De Sica a Domenica in è irriconoscibile: “Sto così perché devo fare un film con Siani”, ecco come si è presentato in video chiamata

Il primo ospite di Domenica in di oggi, 19 aprile 2020, è Christian De Sica. Mara Venier è sola in studio, il maestro non c’è perché il suo comune di residenza è diventato zona rossa e le restrizioni gli vietano di uscire anche per lavoro. Spiacevole imprevisto per la zia Mara che comunque non si ferma con il suo spettacolo e continua a regalare momenti di leggerezza al suo pubblico. Come detto, il primo ospite è Christian De Sica che, in videochiamata è quasi irriconoscibile. E sapete perchè? Mara non può fare a meno di sottolinearlo e l’attore lo spiega senza mezzi termini.

Christian De Sica irriconoscibile a Domenica in: “Devo fare un film con Siani”

L’ha spiegato lui stesso: “Visto che barbone? Sono a casa senza far niente. Ma in realtà lo dovevo far crescere perché devo fare un film con Siani, speriamo ce lo facciano fare perché al momento non c’è nulla di certo”. In questo modo ci ha fornito una fantastica anticipazione. Mara Venier ha aggiunto: “Salutiamo Alessandro Siani che è un nostro vero amico”. Insomma, la notizia è che De Sica si è fatto crescere la barba perché a breve lo vedremo interpretare un personaggio in un film di Alessandro Siani. Una meravigliosa notizia soprattutto per i fan dei due attori.

Tanti i filmati andati in onda a Domenica in. Filmati che raccontano la storia di un attore fantastico, figlio d’arte: “Che bel regalo che mi hai fatto”, ringrazia De Sica. Un De Sica che però non riesce a stabilizzare la connessione con la diretta di Mara Venier: “Ma dove stai?”, “Ma che cacchio ne so, io sto in campagna, forse è per questo”. Ad un certo punto parte anche una chiamata: “E’ Boldi”, dice Mara Venier, perché aveva appena contattato anche lei.