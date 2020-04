Chi è Federico Balzaretti? Ecco cosa occorre sapere sull’ex calciatore, a partire dalla sua età e carriera fino all’incontro fortuito con la Abbagnato.

Come al solito, la puntata di quest’oggi 19 Aprile di Domenica In sarà davvero imperdibile. In diretta dal suo studio, Mara Venier sarà in collegamento con numerosi ed imperdibili ospiti. E, senza alcun dubbio, regalerà un’ulteriore Domenica più che indimenticabile al suo tanto caro e tanto amato pubblico italiano. Non soltanto, quindi, Max Giusti, reduce dal successo di Pechino Express, ma anche Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti. Direttamente dalla Spagna, la coppia si collegherà con la ‘zia’ d’Italia e racconterà come sta trascorrendo questa quarantena sulla penisola iberica. Ecco. Appurato che dell’etoile della danza classica ne abbiamo parlato in un nostro recente articolo, cosa sappiamo del bel Balzaretti? Conoscete ogni minimo dettaglio sulla sua vita? Ecco cosa occorre sapere su di lui.

Federico Balzaretti: età, carriera ed Eleonora Abbagnato

Federico Balzaretti è nato a Torino il 6 Dicembre del 1981. Sin da bambino, Federico ha capito qual era la sua più grande passione. Ed è per questo motivo che, all’età di 6 anni, è stato ‘arruolato’ nella squadra di calcio del suo paese. Da quel momento, la sua carriera è stata completamente in ascesa. Seppure si sia ritirato dal mondo del calcio all’età di 33 anni, il bel Balzaretti vanta un curriculum ricco di club italiani più che stellari. Pensate, il difensore ha militato in squadre come la Juventus, Torino e Roma. Insomma, l’eccellenza del calcio italiano, lo sappiamo. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, in giovane età, si è ritirato, dedicandosi anima e corpo alla sua famiglia. Ma non solo. Dopo aver ottenuto un ruolo nella dirigenza del club giallorosso, Federico si è dedicato all’attività di opinionista e conduttore sportivo. Non è un caso che, fino a poco prima dell’emergenza Coronavirus, il calciatore figurava sempre accanto a Diletta Leotta nelle dirette sportive su DAZN. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Seppure Federico non ami parlare del suo passato e, soprattutto, della sua vita sentimentale, sembrerebbe che l’ex calciatore abbia vissuto una precedente relazione d’amore con Jessica Gasparin, dalla quale ha avuto due splendide bambine. Il loro amore, però, è terminato. Ed è a questo punto che Federico ha incontrato Eleonora Abbagnato. I due si sono sposati nel 2011. E da lì a poco sono diventati genitori di Julia e Gabriel.

Seppure non sia molto attivo sul suo canale social ufficiale, le uniche foto che ci sono in compagnia di sua moglie dimostrano il profondo legame ed amore che li lega. Sapete come si sono conosciuti? Stando a quanto si apprende da una recente intervista dell’etoile della danza classica a Domenica In, sembrerebbe che i due si sono conosciuti tramite il loro parrucchiere. Insomma, un vero e proprio incontro ‘fortuito’, no?