Cos’è HouseParty e come funziona: tutto sull’app per le video chiamate più amata del momento

Cos’è HouseParty e come funziona: tutto quello che c’è da sapere sull’app per le video chiamate più amata del momento.

Si chiama HouseParty ed è una delle app più scaricate delle ultime settimane? Il motivo è molto semplice. Attraverso questa applicazione, è possibile avviare video chiamate a cui possono partecipare fino ad otto persone. Una vera e propria manna dal cielo, in un periodo come questo, in cui siamo costretti a stare distanti. Forse non tutti sanno che, in realtà, l’applicazione esiste dal 2016, ma è in questi giorni di isolamento forzato che HouseParty si è ritrovata tra le più scaricate del momento. 400 mila download nel mondo solo nel mese di Febbraio, secondo i dati di Sensor Tower. Ma scopriamo insieme qualcosa in più su questa preziosa app.

Cos’è HouseParty e come funziona: l’app per video chiamate con otto partecipanti

Il lockdown ci ha impedito di incontrci, ma esiste un’app che ci permette di sentirci uniti, anche se distanti. HouseParty è una delle applicazioni più scaricate degli ultimi mesi: il modo più semplice per ‘incontrare’ il proprio gruppo di amici, seppur virtualmente. Si, perché attraverso questa app, è possibile avviare video chat con fino ad otto partecipanti. Durante la registrazione, l’app chiede di aggiungere contatti, da selezionare nella rubrica o negli amici di Facebook. Un mega ‘incontro’ virtuale, che fa impazzire il mondo, in questi tristi giorni di isolamento forzato. Cosa hanno di diverso le video chiamate di House Party da quelle della altre app? In HouseParty è possibile entrare ed uscire da una video chiamata all’altra contemporaneamente, ed è possibile entrare in una call semplicemente aprendo l’app e aggiungendosi ad una conversazione già avviata.

Per evitare che altre persone possano ‘intrufolarsi’ alla vostra chat, non dimenticate di attivare la funzione ‘private mode’. Insomma, cosa aspettate a chiamare i vostri amici ed organizzare un mega aperitivo ‘virtuale’? HouseParty aspetta solo voi!