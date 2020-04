Ermal Meta oggi compie 39 anni: sul suo account Instagram Ufficiale pubblica la bellissima sorpresa degli amici per questo compleanno atipico

Ermal Meta è senza ombra di dubbio una delle voci più belle del panorama musicale Italiano. Il cantautore di origini albanesi quest’oggi ha spento 39 candeline e si può dire che sia uno dei cantautori più amati e apprezzati qui in Italia. Dai sentimenti profondi e dalle doti canore eccezionali, ha lavorato spesso con un altro volto molto amato in Italia, Fabrizio Moro. I due cantanti hanno un’altra cosa in comune oltre alla passione per la musica, hanno partecipato a Sanremo vincendolo insieme e poi hanno lavorato entrambi al fianco di Maria De Filippi al talent show Amici. I due artisti sono molto legati, non solo lavorativamente, ma sono anche ottimi amici. Ermal nel corso degli anni ha saputo regale al pubblico delle emozioni uniche, con le sue canzoni e con la sua personalità delicata e profonda. Molti sono i brani che ci hanno fatto emozionare e per una volta pare che il favore gli sia stato restituito, proprio oggi in occasione del suo compleanno.

Ermal Meta compie 39 anni: la bellissima sorpresa degli amici sui social

Ermal Meta nonostante non sia nato qui e a tutti gli effetti un cittadino italiano e come tale ama il proprio Paese e la sua gente. Per lui però è anche qualcosa di più… Il cantautore ama i propri fan come se fossero una grande famiglia di cui fare parti e per loro riserva sempre bei spettacoli sul suo canale ufficiale Instagram. C’è da dire che il cantante rende partecipi i suoi followers in tutto ciò che riguarda la propria arte e non è certo inusuale che sul suo canale social appaiano dei video in cui canta con colleghi e amici del mondo della musica. Ma stavolta sono stati proprio loro a fare una bellissima sorpresa all’amico. L’uomo ha infatti pubblicato un dolcissimo video con la didascalia: “Gli auguri dei miei amici. Ciao ragazzi. Oggi sono 39 e i miei amici mi hanno fatto questo regalo. Credo che siano gli auguri più belli di sempre. Grazie di cuore belli miei, vi voglio bene assai. Mi avete fatto commuovere”

Un bellissimo video che potete vedere qui. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri al cantautore, sperando che presto possa riabbracciare i suoi amici e magari festeggiare con loro. Così come molti di noi aspettano di fare con i propri amici.