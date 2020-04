GF Vip, Paola Di Benedetto risponde alle critiche sulla sua vittoria: “Ognuno si gioca le sue carte”, ecco cosa ha detto l’ex Madre Natura ai microfoni di FQ Magazine.

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip e da quando il programma è terminato non sono mancate anche alcune critiche all’ex Madre Natura, che secondo alcuni avrebbe ottenuto la vittoria soprattutto grazie ai followers di Instagram e ai fan del suo fidanzato Federico Rossi, cantante del gruppo ‘Benji e Fede’. Paola e il suo ragazzo sono molto innamorati e lui le ha anche fatto più di una sorpresa mentre lei era nella casa, dedicandole anche una canzone da lui scritta appositamente per lei. Un gesto molto romantico, che ha sicuramente colpito particolarmente anche i suoi fan. Ecco perché alcuni, tra cui anche Sossio Aruta, hanno ‘accusato’ Paola di aver vinto soprattutto grazie al seguito del fidanzato. Ma cosa ne pensa lei di queste insinuazioni? Ecco la sua replica in un’intervista rilasciata a FQ Magazine.

Paola Di Benedetto replica alle accuse sulla sua vittoria al GF VIP: “Ognuno si gioca le sue carte”, ecco le sue parole nel dettaglio

Paola Di Benedetto ha rilasciato una lunga intervista a FQ MAgazine, nella quale ha parlato della sua vittoria al Grande Fratello Vip e di come sta vivendo la quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus. L’ex Madre Natura ha detto che il ritorno alla normalità è stato uno shock, soprattutto per la situazione che ha trovato dopo l’uscita dalla casa. In questo periodo Paola è a Vicenza con la sua famiglia e non ha ancora rivisto il suo fidanzato Fede, che si trova invece a casa sua. “Ogni giorno ci sentiamo ci diciamo ‘che pa**e’, ma poi siamo i primi a voler dare il buon esempio”, ha detto la Di Benedetto, che non vede l’ora di riabbracciare il suo compagno. E a chi la accusa di aver vinto il GF Vip proprio grazie ai followers del suo fidanzato, risponde senza problemi e soprattutto senza perdere il sorriso: “Chiaramente il mio fidanzato mi ha supportato, ma ognuno si gioca le sue carte”, ha detto con tono ironico, “Vorrei ricordare che in passato c’è stata gente con più followers di me che non ha vinto. E poi sì, è vero che i social hanno contribuito, ma mi sono arrivati anche messaggi di sostegno da parte di famiglie che con i social non c’entrano niente”.

Infine, alla domanda su quello che il pubblico ha più apprezzato di lei, Paola ha risposto che probabilmente la gente l’ha premiata per la sua semplicità e per il coraggio di dire sempre la sua.