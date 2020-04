L’allieva 3, dopo il grande successo delle repliche, quando andrà in onda la terza stagione della serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale?

L’allieva è certamente una delle serie tv più amate dagli italiani negli ultimi anni ed è la trasposizione dell’opera cartacea di Alessia Gazzola. L’allieva è una serie tv che tratta le vicissitudini quotidiane di una giovane dottoressa, laureanda in medicina legale, Alice Allevi, che vive tutte le problematiche che una giovane dottoressa può attraversare, tra lavoro e sentimenti. Nella prima stagione l’abbiamo vista affacciarsi ad un mondo tanto affascinante, quanto crudele, come quello della medicina legale. Qui ha intrecciato una storia d’amore con il figlio del professore capo dell’istituto di medicina legale di Roma, Arthur, che però non riesce a funzionare, un po’ per la vita frenetica del giovane, un po’ per le interferenze di Claudio, il superiore di Alice. Nella seconda stagione le cose iniziano a prendere una piega diversa… Alice si divide tra il lavoro, sempre più importante per lei e i due uomini che la stanno corteggiando, Claudio e il pm Sergio Einardi. Come se non bastasse tutto si complicherà con il ritorno di Arthur in Italia.

L’allieva 3, quando andrà in onda la serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale?

Da come abbiamo potuto vedere la vita della giovane dottoressa Allevi nel corso delle puntate ha subito numerosi mutamenti. Ma non solo, ha iniziato la seria da ragazza goffa e inesperta, iniziando a maturare, per trasformarsi poi in una dottoressa attenta e con un grande intuito. E’ proprio questo suo intuito nelle indagini a far innamorare Claudio che però tra ripicche, paure e incomprensioni rischierà di perdere questo amore. Come annunciato proprio da Lino Guanciale e da Alessandra Mastronardi, le riprese della terza serie hanno preso il via lo scorso Novembre e purtroppo non sono state ultimate del tutto a causa del Coronavirus. Le puntate della nuova serie sarebbero dovute andare in onda in questo periodo, ma l’emergenza da Covid ha reso tutto questo impossibile.

Ovviamente, non appena la situazione dovesse migliorare le riprese riprenderebbero, permettendoci così di poter vedere finalmente la tanto attesa terza stagione della serie. Per ora dobbiamo accontentarci di rivedere la seconda stagione tutte le domeniche dalle ore 21:30 su Rai Uno. Non ci resta che aspettare per conoscere i futuri sviluppi.