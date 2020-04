Ignazio Moser, spunta la foto di quando era bambino: il dolce messaggio della fidanzata Cecilia Rodriguez su Instagram, ecco com’è cambiato l’ex gieffino negli anni.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez formano una delle coppie più amate e seguite dello showbiz. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, entrambi concorrenti della seconda edizione del reality, e da allora non si sono più lasciati. La loro storia ha appassionato particolarmente il pubblico sia perché Cecilia ha lasciato Francesco Monte proprio durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, sia perché la sorella di Belen e Ignazio sono davvero inseparabili e molto innamorati, tanto che parlano anche di matrimonio. In questo periodo di emergenza Coronavirus la coppia si trova a Trento, città d’origine di Ignazio, e sta trascorrendo lì la quarantena, insieme alla famiglia di lui. I due condividono quotidianamente su Instagram quello che fanno e mostrano ai loro tantissimi followers come stanno vivendo le loro giornate di ‘lockdown’, tra attività all’aperto, riposo e tanto amore. Poco fa la sorella di Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto del suo fidanzato da bambino, dedicandogli anche delle dolci parole. Volete scoprire com’è cambiato Ignazio negli anni? Qui di seguito vi mostriamo lo scatto in questione.

Ignazio Moser, Cecilia pubblica la sua foto da bambino: ecco com’è cambiato negli anni e la dolce dedica della fidanzata

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono davvero inseparabili e spesso colgono l’occasione per scambiarsi delle dolci dediche anche sui social. Il profilo Instagram di Cecilia è pieno di foto con il suo fidanzato, del quale è innamoratissima. A dimostrazione di questo, poco fa la Rodriguez ha postato sui social una foto di Ignazio da piccolo, dedicandogli anche un dolce messaggio. Nella foto in questione, Moser è ancora un bambino e sorride felice. “Il Segreto dei suoi occhi”, scrive Cecilia nella didascalia dello scatto, facendo riferimento al bellissimo sguardo di Ignazio, che lo rende inconfondibile nonostante il passare degli anni. Anche se la foto è risalente a diverso tempo fa, infatti, è facile riconoscere Moser proprio dai suoi occhi, dei quali Cecilia a quanto pare è particolarmente innamorata.

Inutile dire che lo scatto ha ottenuto un enorme successo sul web, ricevendo una vera e propria pioggia di like e commenti, tutti complimenti per la bellezza di Ignazio da bambino. E voi cosa ne pensate di questa foto?