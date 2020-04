Elena Santarelli, spunta una foto del passato: com’era la conduttrice nel 2004; il post su Instagram non passa inosservato.

Tra le conduttrice e showgirl del nostro mondo dello spettacolo, lei è senza dubbio una delle più amate. Parliamo di Elena Santarelli, la biondissima moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi. Sin da giovanissima ha lavorato come modella, ma il grande successo è arrivato con L’eredità, dove vestiva il ruolo di valletta. Da lì, Elena è entrata nel cuore dei suoi fan per non uscirne più. Bellissima, ma non solo, la Santarelli piace per la sua semplicità, dote rara nel mondo dello spettacolo. Ed Elena ama tenersi in contatto con i suoi fan anche attraverso i social, in particolare Instagram. È proprio sul suo profilo che la showgirl condivide foto e video delle sue giornate, tra scatti lavorativi e attimi di vita quotidiana. E, qualche ora fa, Elena ha pubblicato il suo ultimo post, che non è passato affatto inosservato. Il motivo? Si tratta di una foto ricordo, risalente al 2004. Curiosi di vedere com’era la Santarelli all’epoca? Vi diamo un indizio: bellissima come adesso.

Elena Santarelli, spunta una foto del 2004: pioggia di complimenti per la conduttrice

Sono tanti i vip che, attraverso i social, decidono di condividere con i fan scatti inediti del loro passato. Ad aprire il cassetto dei ricordi, qualche ora fa, è stata Elena Santarelli. Sul suo profilo Instagram, infatti, la showgirl ha pubblicato una sua foto del 2004. E lo scatto non è passato inosservato. Date un’occhiata:

“Quando stampavi le foto”, scrive la Santarelli in un hashtag che ha inserito nel post. 16 anni fa, infatti, c’era ancora l’abitudine di stampare le fotografie, che invece oggi,ormai, restano soltanto in forma digitale. Un tuffo nel passato, quello di Elena, che i fan non hanno potuto non commentare. Una pioggia di lkes e complimenti per la showgirl, alla quale tutti fanno notare che era bellissima allora come lo è anche adesso. E c’è anche chi ha notato un particolare ‘dettaglio’ nello scatto. Ecco alcuni tra i commenti apparsi sotto al post:

Eh si, gli orecchini hanno attirato l’attenzione! Questi sono solo alcuni dei tanti complimenti rivolti alla conduttrice, che si conferma una delle donne più apprezzate della nostra tv. Che dire, il tempo passa ma Elena Santarelli no! E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!