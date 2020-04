Noemi, avete mai visto il marito della cantante? Ve lo mostriamo noi!

Lei la conosciamo tutti. La sua voce unica e inimitabile ci fa compagnia dal 2009, quando ha partecipato alla seconda edizione di X Factor. Parliamo di Noemi, che quell’edizione del talent non l’ha vinta, ma è stato quello l’inizio di una carriera ricca di successi. Da Per tutta la vita, a Sono solo parole, da Vuoto a perdere a Bagnati dal sole: le sue canzoni hanno fatto innamorate tutti. La cantante può contare su una vera e propria schiera di fan, ma forse non tutti sanno che, nel cuore di Noemi, c’è spazio solo per un uomo. L’uomo che, il 20 luglio 2018, è diventato suo marito: si chiama Gabriele Greco e, con lui, Noemi condivide la passione della musica. Gabriele è infatti un musicista. La coppia non ha mai amato la luce dei riflettori, ma la cantante ha postato qualche scatto con lui sul suo profilo social. Diamo un’occhiata.

Noemi, chi è il marito della cantante: le foto con Gabriele Greco

Noemi è una delle cantanti più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano. Ma avete mai visto suo marito? Ebbene, lui si chiama Gabriele Greco e suona basso, contrabbasso e pianoforte. Di lui non conosciamo molto, essendo molto riservato. Ma Noemi, di tanto in tanto, condivide coi fan alcuni scatti di coppia. Come quello, meraviglioso, risalente alle loro nozze e pubblicato in occasione del loro primo anniversario:

“Appena ti ho conosciuto mi stavi veramente antipatico, ma si sa che spesso i più grandi amori iniziano così”, scrive la cantante nella didascalia al post.

Che dire, davvero una bellissima coppia, quella formata da Noemi e Gabriele. E voi, cosa aspettate a seguire la cantante sul suo profilo social? Non ve ne pentirete!