Pomeriggio 5, imprevisto per Eleonora Giorgi: è successo in diretta

Nella puntata odierna di Pomeriggio 5 c’è stato un imprevisto in diretta per Eleonora Giorgi: ecco cosa è successo alla mamma di Paolo Ciavarro

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D’Urso. La trasmissione, come ogni giorno, ha approfondito il tema legato all’emergenza Coronavirus con collegamenti in diretta e testimonianze inedite. L’ultima parte del programma, invece, è stata dedicata ai fatti di gossip. La padrona di casa ha avuto ospite in collegamento l’attrice Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, secondo classificato al Grande Fratello Vip 4. La donna è intervenuta sulla relazione del figlio con Clizia Incorvaia, ex compagna di Francesco Sarcina. La Giorgi ha rivelato: “Clizia mi piace molto. Mi è stata molto vicina in questo momento“. L’attrice, dunque, approva la love story del figlio, che nel frattempo attende di riabbracciare la sua fidanzata.

Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque è stata ospite la mamma di Paolo Ciavarro, nonché ex compagna dell’attore Massimo. La donna ha parlato del suo rapporto con Clizia Incorvaia, fidanzata del figlio. Ad un certo punto, però, c’è stato un piccolo imprevisto: la Giorgi è sparita dalla camera, mandando nel panico anche la conduttrice. La D’Urso, abbastanza perplessa, ha esclamato: “Eleonora che succede? Sei scappata dalla stanza“. La Giorgi si era momentaneamente allontanata dalla camera, ma il suo microfono era sempre aperto. In studio, dunque, è arrivato il dialogo tra mamma e figlio, con la Giorgi che diceva a Paolo: “Mi è apparso il telegiornale, mi rimetti Barbara, la vorrei salutare“. L’attrice probabilmente avrà cambiato canale involontariamente, perdendo il collegamento visivo con la conduttrice napoletana.

L’imprevisto, però, è durato pochi secondi, perchè poi la Giorgi è tornata in diretta ed è riuscita a salutare la D’Urso.