Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Gemma: c’è un presentimento

‘Occhi blu’ è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne, ma su di lui c’è un brutto presentimento: ecco di cosa si tratta

L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Alcuni programmi sono stati sospesi, mentre quelli ancora in onda hanno dovuto fare a meno del pubblico in studio. Tra i programmi sospesi vi è Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La trasmissione all’inizio è andata in onda senza pubblico in studio, mentre in un secondo momento è stata sospesa definitivamente. Il programma della De Filippi, però, è stato anche uno dei primi, insieme a Domenica In e Verissimo, a ripartire. Il talk show dei sentimenti è tornato in onda con una veste tutta nuova. Oltre agli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, le protagoniste del programma sono solo due: Gemma Galgani, dama del trono over, e Giovanna Abate, una delle troniste della trasmissione. La De Filippi ovviamente non poteva fare a meno della dama torinese, ormai autentico pilastro del programma di Canale 5.

Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Gemma Galgani

Ieri pomeriggio, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne. Niente esterne, niente studio, solo due protagoniste, Gemma e Giovanna. Anche Maria De Filippi non figura in carne ed ossa, ma comunica solo via audio con le due donne. Queste, nel nuovo format del programma, avranno l’opportunità di continuare a conoscere nuovi corteggiatori, ma potranno farlo solo attraverso la scrittura. Sia per la dama che per la tronista si sono fatti avanti i primi corteggiatori e in particolare per la torinese vi è uno che si fa chiamare ‘Occhi blu‘. Il soprannome dovrebbe indicare una delle caratteristiche principali del suo aspetto fisico, che pare abbia fatto subito colpo sulla dama del trono over. La donna è apparsa subito a suo agio e vorrebbe continuare la conoscenza virtuale con questo nuovo corteggiatore. Ma chi è questo fantomatico ‘occhi blu’? Sul web circola un brutto presentimento. La foto usata dall’account, infatti, pare appartenga ad un attore, Armie Hammer. Dietro il nuovo corteggiatore della Galgani dunque potrebbe celarsi un account fake. Per la dama sarebbe un brutto colpo, dato che pare già molto attratta dall’uomo.

La verità la scopriremo solo nelle prossime puntate della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La Galgani, infatti, è intenzionata a continuare la conoscenza e nelle prossime settimane potrebbe conoscere nuovi dettagli riguardo al suo nuovo corteggiatore.