Stasera Laura: tutti gli ospiti che vedremo stasera, scaletta e curiosità

Tutti gli ospiti e la scaletta di Stasera Laura – Ho Creduto in un sogno.

Cosa vedere stasera in tv? Su Rai1 alle 21.35 viene riproposto un grandissimo concerto, Stasera Laura – Ho Creduto in un sogno. Si tratta del concerto live di Laura Pausini nella fantastica cornice del Teatro Antico di Taormina che ha segnato in qualche modo il suo debutto televisivo. Era il 2014 e Laura Pausini entrava ancora una volta nelle case degli italiani con la sua musica. Oggi, a distanza di sei anni, quel magnifico live pieno di ospiti viene riproposto ai telespettatori e la stessa cantante ha dichiarato di essere molto felice di questa decisione sperando che la musica possa aiutare le persone in un momento di così grande difficoltà. “Per me la serata di Taormina ha un grande valore affettivo, è la festa per i miei 20 anni di carriera, vent’anni della mia vita attraverso le mie canzoni. E spero con la mia musica e i miei racconti di fare un po’ di compagnia alle persone che sono a casa” ha dichiarato Laura Pausini nel comunicato stampa della RAI. Ma chi sono gli ospiti che vedremo?

Ospiti Stasera Laura: chi ci sarà sul palco?

Dopo 6 anni dalla prima messa in onda, questa sera rivivremo la grande e magica emozione del concerto Stasera Laura. Un evento in Italia che la Pausini aveva scelto per celebrare i suoi 40 anni. Per quanto riguarda gli ospiti e la scaletta sappiamo già tutto. I personaggi che saliranno sul palco con lei infatti sono: Paola Cortellesi, Pippo Baudo, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Malika Ayane, Noemi, Emma, Paola Turci, L’Aura, Syria, La Pina, Fiorella Mannoia, Raf, Elisa.

La scaletta del concerto di Laura Pausini

La scaletta invece è così composta:

Intro con Laura Pausini

Intro con Pippo Baudo

Paola Cortellesi e Laura Pausini con: Non mi chiedermi e Se Non te

Laura Pausini: Strani Amori

Laura Pausini e Claudio Baglioni: Avrai

Marco Mengoni e Laura Pausini: Primavera in Anticipo

Laura Pausini: Tra te e il mare

Malika Ayane, Noemi, Emma, Paola Turci, L’Aura, Syria, La Pina e Laura Pausini: Con la musica alla radio

Laura Pausini: Come se non fosse stato mai amore

Fiorella Mannoia e Laura Pausini: Io Canto

Laura Pausini: Invece no