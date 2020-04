Le Iene tornano in tv, Davide Parenti ricorda Nadia Toffa: “Era una di noi, ci manca”, le parole dell’ideatore dello show.

Questa sera, martedì 21 aprile, Le Iene tornano in tv. Il programma di Italia Uno è stato uno dei primi ad essere sospeso, lo scorso 7 marzo, dopo la notizia di un caso di Coronavirus all’interno della redazione (si tratta del giornalista Alessandro Politi). A distanza di un mese e mezzo circa, le Iene sono pronte a ripartire, ma in una versione del tutto nuova, ovviamente, e adattata al particolare momento che stiamo vivendo. Niente rincorse per strappare interviste, ma solo appuntamenti concordati precedentemente. Di come saranno strutturate le nuove puntate ha parlato, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ideatore del programma Davide Parenti. Che non ha potuto non ricordare Nadia Toffa, uno dei volti più amati del programma, scomparsa lo scorso anno a causa del cancro.

Le Iene tornano in tv, Davide Parenti ricorda Nadia Toffa: “Era favolosa”

Le Iene sono pronte a ripartire. Una versione completamente nuova dello show, in cui gran parte delle puntata saranno dedicate, chiaramente, all’emergenza Coronavirus. Un ampio spazio all’emergenza sanitaria del nostro Paese, ma non mancheranno momenti di intrattenimento: Davide Parenti anticipa che la protagonista del primo scherzo è Michelle Hunziker: “Organizzare uno scherzo in queste condizioni è una nuova sfida”. Non è mancato il ricordo di Nadia Toffa, una delle conduttrici e inviate più amate del programma. “Con Nadia abbiamo condiviso passioni di vita dalla mattina alla sera, successi e frustrazioni. Era favolosa, era una di noi. Ci manca, Nadia ci manca”, dichiara Parenti.

L’appuntamento con Le Iene è per questa sera e ogni martedì, alle ore 21.20, su Italia Uno. E voi, seguirete le nuove puntate dello show?