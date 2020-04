Clio Make Up, il dolcissimo messaggio di Claudio Midolo dall’ospedale: “Today il the day”, la nota make up artist sta per dare alla luce la secondogenita

Momento molto difficile quello che stiamo attraversando, e Clio qualche settimana fa aveva espresso tutto la propria preoccupazione per come il popolo Americano stava reagendo all’arrivo del Coronavirus. La make up artist qualche settimana fa si era mostrata attraverso i propri canali social decisamente provata e impaurita. La donna ha infatti raccontato di vivere in uno stato di terrore dal momento in cui diffusasi la notizia dell’arrivo del Covid 19 anche negli states, la comunità ha iniziato a comportarsi in modo anomalo. Da qui la decisione di raccogliere i propri effetti personali, i vestiti e tutto il necessario, per trasferirsi per un po’ di tempo a casa dell’amica Giuliana. Le due sono amiche ormai da moltissima anni e condividono la passione per il trucco che per entrambe è diventata una professione. A casa dell’amica, Clio pare aver ritrovato un po’ di serenità, nonostante le preoccupazioni per il parto imminente. E oggi pare che lei e il marito siano pronti ad accogliere una nuova creatura in famiglia.

Clio Make Up, il messaggio dall’ospedale: “Today il the day”

Clio Zammatteo è certamente tra le make up artist italiane più famose al mondo, grazie non solo alla sua personalità e alla sua bravura, ma anche alla tenacia che negli anni ha dimostrato di avere. L’artista ormai vive da molti anni in America e proprio qui ha conosciuto il marito Claudio Midolo. I due col passare degli anni sono diventati non solo marito e moglie, ma anche soci in affari. Claudio cura infatti molti degli affari della donna che prima è diventata una Youtuber influente, poi una make up artist apprezzata e ricercata, poi un’imprenditrice. La donna dopo i vari programmi televisivi che portano il suo nome e lo storico blog, da due anni possiede anche una propria linea di prodotti cosmetici. Dopo l’arrivo dell’amata figlia Grase, la coppia ha annunciato con gioia di essere in attesa della secondogenita.

Dopo le preoccupazioni dovute al Coronavirus la donna è pronta per dare alla luce la secondogenita Joy, che pare essere pronta ad arrivare. Circa un’ora fa sia Clio che Claudio hanno informato i propri followers di essersi recati in ospedali, poiché il momento tanto atteso è arrivato. Pare sia proprio questione di poco e i due potranno stringere tra le loro braccia la piccola. Non ci resta che fare loro i nostri più sentiti auguri.