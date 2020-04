Eros Ramazzotti, splendido gesto per un suo fan malato di Coronavirus: “Forza Flavio, ce la facciamo”, ecco la sorpresa che il cantante ha organizzato per l’uomo, che si trova in terapia intensiva.

Eros Ramazzotti è sempre stato apprezzato, oltre che per aver fatto la storia della musica italiana, anche per la sua grande generosità. In questo periodo di emergenza Coronavirus, il cantante ha scritto spesso dei post sul suo profilo Instagram, dedicando belle parole a tutti coloro che lavorano in prima linea per combattere la pandemia, in particolare medici e infermieri, e lanciando messaggi di forza e coraggio ai suoi tantissimi followers. Quando il Governo italiano ha imposto la quarantena, Eros ha anche annullato le ultime date del suo tour negli Stati Uniti, proprio per poter tornare in Italia e permettere a tutti coloro che lavorano con lui di stare vicino alle proprie famiglie in questo periodo così difficile. La grande sensibilità e generosità di Eros sono state dimostrare anche dall’ultimo splendido gesto che il cantante ha rivolto a un suo fan malato di Coronavirus e ricoverato in terapia intensiva: ecco cosa ha fatto nel dettaglio.

Eros Ramazzotti, splendido gesto per un fan malato di Coronavirus: ecco la sorpresa che gli ha organizzato

Eros Ramazzotti si è reso protagonista di uno splendido gesto nei confronti di un suo fan ricoverato all’ospedale di Rivoli, in provincia di Torino. L’uomo, di nome Flavio, è positivo al Coronavirus e si trova ricoverato in terapia intensiva. In questi giorni l’ospedale ha ricevuto in dotazione dei tablet per permettere ai pazienti di parlare con i propri familiari. Uno di questi è stato utilizzato da Flavio, che ha voluto dedicare a sua moglie Carmen la canzone di Ramazzotti ‘Ti sposerò perché’, in occasione del loro anniversario. L’emozionante video è stato pubblicato sulla pagina Facebook di alcuni medici dell’ospedale ed è arrivato così alle orecchie di Eros, che ha deciso di mandare a sua volta un video messaggio a Flavio e sua moglie. Il video di questa sorpresa, ripresa dagli operatori della terapia intensiva, è diventato subito virale.

Nelle immagini si vede il signor Flavio che parla con sua moglie tramite il tablet mostratogli dagli infermieri, e poi i due insieme guardano il video di Eros dal cellulare di uno dei presenti: “Ciao Flavio, so della dedica che hai fatto a Carmen. E’ bellissima, grazie mille”, ha detto Ramazzotti, “ti mando tanta forza. Dai che ce la facciamo!”, ha concluso il cantante, lasciando senza parole Flavio e Carmen, che lo hanno ringraziato vivamente.

Il video di questa splendida sorpresa di Eros Ramazzotti al suo fan ha fatto subito il giro del web e ha dimostrato ancora una volta la grande sensibilità di questo amatissimo artista.