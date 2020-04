Alessia Marcuzzi si mostra senza filtri e senza trucco: “Illuminata solo dalla luce del sole”, il post della conduttrice non passa inosservato.

Tra le conduttrici italiane, lei è senza dubbio una delle più amate in assoluto. Parliamo di lei, Alessia Marcuzzi, la biondissima Iena che da anni è entrata nel cuore dei telespettatori. Sono tantissime le trasmissioni di successo condotte dalla Marcuzzi nel corso della sua carriera, ma non è soltanto attraverso il piccolo schermo che i fan la possono seguire. Alessia, infatti, è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che, attraverso il suo seguitissimo profilo, Alessia condivide con i followers foto e video: dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana. Le avventure ‘social’ della Marcuzzi sono davvero interessanti. E l’ultimo post apparso sul suo profilo non è passato di certo inosservato: Alessia ha scelto di mostrarsi senza trucco e senza filtri, illuminata solo dalla luce del sole. E dietro c’è un motivo che vale la pena scoprire.

Alessia Marcuzzi si mostra senza filtri e senza trucco: la splendida iniziativa per i fan di Instagram

“Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo”. È quanto scrive Alessia Marcuzzi nella didascalia che accompagna il suo ultimo scatto postato su Instagram. La conduttrice ha pubblicato una foto in cui si mostra in una versione totalmente ‘acqua e sapone’: ad illuminarla, soltanto la luce del sole. Una scelta dietro la quale si nasconde una splendida iniziativa. La Marcuzzi invita i suoi fan a fare come lei e scattarsi foto senza make up. Foto che potrebbero fare parte della campagna web della sua nuova linea di prodotti di bellezza, che porta proprio il nome ‘Luce’. “Mi piacerebbe riempire il feed di LUCE con le vostre foto”, scrive la conduttrice nel post. Che in pochissimo tempo è stato invaso dai commenti e dai likes dei followers.

“Il mio desiderio è quello di valorizzare l’unicità di ognuno di noi. Perché tutti siamo luce!” Un messaggio davvero bellissimo, quello lanciato dalla bellissima Alessia. E, tra i commenti, è spuntato anche quello della vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi. Date un’occhiata:

Come ricorderete, Alessia è stata una delle giurate nelle ultime puntata di Amici 19 e Gaia era una delle sue preferite! Insomma, cosa aspettate a seguire la conduttrice sul suo profilo Instagram? Non ve ne pentirete!