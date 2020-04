Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa da Palazzo Chigi per fare il punto sull’emergenza Coronavirus: è stato approvato il Recovery Fund. Ecco le sue parole.

Il premier Giuseppe Conte ha appena tenuto una breve conferenza stampa per annunciare l’ok del Recovery Fund. Si tratta di un nuovo strumento, un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare i paesi colpiti dall’emergenza Coronavirus. E’ questo un grande progresso, a detta del premier, impensabile fino a poche settimane fa. Conte circa un ora fa aveva annunciato una nuova conferenza stampa in cui avrebbe annunciato l’esito del Consiglio Europeo. Il premier è appena andato in diretta da Palazzo Chigi: ecco le sue parole.

Coronavirus, Conte annuncia il Recovery Fund: “Tutti i paesi hanno accettato”

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa ha annunciato l’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Queste le sue parole:

“Si è appena concluso il Consiglio Europeo. Ha segnato una tappa importante: tutti i 27 paesi hanno accettato di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare i paesi colpiti tra cui l’Italia ma non solo. L’Italia era in prima fila nel chiederlo. La nostra iniziativa è stata importante, uno strumento del genere era impensabile fino ad ora. E’ uno strumento che renderà la risposta europea molto più solida ed efficace”.

E’ stato dato dunque il via libera al Recovery Fund che servirà a proteggere l’economia dell’Italia ed assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, perseverando il mercato unico. Il premier lo scriveva prima di andare in diretta da Palazzo Chigi sul suo canale Facebook. Il fondo dovrebbe essere di 1.500 miliardi di euro e fornirà prestiti a fondo perduto ai Paesi membri dell’Unione Europea.