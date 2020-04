Per chi non conoscesse Carlotta Antonelli, ecco chi è l’attrice, la sua età, l’altezza e il presunto flirt con un cantante del talent show Amici

Carlotta Antonelli è una delle attrici presenti nel cast di Vivi e lascia vivere, serie televisiva diretta da Pappi Carsicato e trasmessa su Rai 1 dal 23 aprile 2020. La Antonelli recita la parte di Nina Ruggero, una dei tre figli di Laura Ruggero e Tony, rispettivamente Elena Sofia Ricci e Antonio Gerardi. Per l’attrice non si tratta assolutamente della prima apparizione televisiva. Per chi non conoscere la Antonelli, in questo articolo vi diciamo chi è, la sua età, la biografia e vi parliamo anche del presunto flirt che ha avuto con un ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi.

Chi è Carlotta Antonelli?

Carlotta è nata a Roma il 25 luglio 1995 ed ha 24 anni. Ha frequentato prima il Liceo classico e poi il Liceo linguistico, ma non ha concluso gli studi. Dal 2014 ha iniziato a studiare recitazione con la compagnia teatrale Hurum Teatro. Nel 2016 arriva la sua prima apparizione televisiva nella serie “Solo” di Michele Alhaique, andata in onda su Canale 5 e con protagonista Marco Bocci. La serie tv ebbe molto successo e consentì alla Antonelli di entrare nel cast di un’altra serie televisiva di successo, Suburra. La Antonelli interpreta il personaggio di Angelica Sale, giovane moglie di Spadino rimasta ferita in un agguato degli Adami. Nel 2018, l’attrice partecipa ad un’altra serie tv di successo, Immaturi, nella quale interpreta il ruolo di Lucrezia Serafini. L’anno dopo arriva anche la prima apparizione al cinema nel film Bangla insieme al regista dello stesso Phaim Bhuiyan. Il film è stato presentato in anteprima al IFFR 2019, mentre in Italia è stato distribuito a livello nazionale da Fandango a partire dal 16 maggio 2019. A distanza di circa un anno, la Antonelli sarà in una serie televisiva – si spera – di successo. Anche in questo caso nel cast ci sono nomi illustri come quelli di Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini.

Riguardo alle informazioni personali dell’attrice, possiamo dirvi che è alta un metro e sessantasette centimetri e che in passato pare abbia avuto un flirt con Briga, ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi. I due, infatti, postarono alcune foto insieme sui social network, ma non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Questa dunque al momento resta solamente un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. La foto stessa, pubblicata dalla Antonelli su Instagram, non è più presente sull’account dell’attrice e pare sia stata rimosso. Briga, tra l’altro, in quel periodo si era da poco lasciato con Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne.