Coronavirus, il ministro dell’interno Lamorgese ha fatto il punto su un altro argomento importante: la celebrazione dei funerali, vediamo i dettagli.

L’emergenza Coronavirus, lo sappiamo, ha completamente stravolto le nostre vite e le nostre abitudini. Non soltanto, da due mesi a questa parte, ciascuno di noi è costretto a vivere nelle proprie abitazioni senza la possibilità di uscire se non per esigenze, ma sono stati tantissimi altri gli impedimenti che, purtroppo, ci sono stati imposti ad inizio Marzo scorso. A partire, quindi, dalla chiusura di tutte quelle attività che non sono affatto ritenute di ‘prima necessità’. Fino alla sospensione momentanea di tutte le celebrazioni liturgiche. Quindi, matrimoni, cresime, battesimi e, soprattutto, funerali non sono state affatto celebrate. Ecco. È proprio di questo argomento che, in questo drammatico e difficile momento, è stato particolarmente discusso e presente, ne ha parlato anche il ministro dell’interno. In una recente intervista per Avvenire, Luciana Lamorgese ha chiaramente detto il suo parere su questa faccenda.

Coronavirus, le parole del ministro dell’interno Luciana Lamorgese sulla celebrazione dei funerali

Sono numerose le persone che, in questo periodo di emergenza Coronavirus, non hanno potuto salutare i propri cari con una degna celebrazione liturgica. Non soltanto, quindi, i familiari dei deceduti per Covid-19, ma anche di coloro morti per cause naturali non hanno potuto celebrare i funerali. Insomma, una decisione davvero incredibile, ma d’altra parte più che ponderata e sofferta. Ecco, ma cosa cambierà adesso. Sappiamo che da Lunedì 4 Maggio dovrebbe avere iniziato la Fase Due del programma per contrastare la diffusione del contagio dal virus cinese, cosa accadrà, quindi, a queste celebrazioni liturgiche? A raccontare ogni cosa è il ministro dell’interno. In una recente intervista per Avvenire, Luciana Lamorgese non soltanto ha dichiarato di aver sempre rivolto il suo pensiero a questo fattore, ma che sta ampiamente lavorando, dato un miglioramento del quadro sanitario, a far sì che la libertà di culto ritorni a far parte delle nostre vite e, soprattutto, di tutti i fedeli. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, il ministro ha affrontato anche un altro punto fondamentale della questione: la possibilità di ritornare a celebrare i funerali. Ecco cosa dice al riguardo.

‘Non è umanamente sopportabile impedire le celebrazioni dei funerali alle tantissime famiglie colpite da un lutto’, si legge in queste intervista di Luciana Lamorgese. Da qui, quindi, ne consegue la proposta che, tra pochi giorni, il ministro dell’interno farà al Governo. ‘Dobbiamo poter tornare a celebrare i funerali, seppure alla presenza soltanto degli stretti congiunti’, dice al riguardo. Definendo questa richiesta un vero e proprio ‘passo concreto’.