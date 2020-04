Giuseppe Conte ha presentato in Senato il programma da adottare per la Fase Due di questa emergenza Coronavirus: i cinque punti.

In attesa della fine del lockdown prevista per il 3 Maggio, Giuseppe Conte ha voluto presentare dapprima al Senato ed, in seguito, alla Camera, il programma da adottare per la tanto agognata Fase Due. Proprio in questi istanti, come raccontato in un nostro recente articolo, il Capo del Governo sta tenendo un discorso al Senato mirato a fare chiarezza su tutte le regole e linee da adottare quando il blocco totale di tutta l’Italia terminerà. Sappiamo che, in attesa del vaccino, dobbiamo imparare a convivere con il Coronavirus. Ed è proprio per questo motivo che, in suddetto discorso, il premier non ha potuto fare a meno di illustrare quali saranno i punti su cui punterà il nuovo piano del Governo.

Giuseppe Conte, il programma da adottare per la Fase Due

Come raccontato in un nostro recente articolo, sapevamo che Giuseppe Conte stava elaborando un piano per la Fase Due di questa emergenza Coronavirus. Domenica 3 Maggio, come ben sappiamo, il lockdown, imposto qualche settimana fa dal Capo del Governo, finalmente terminerà. Tuttavia, per evitare di provocare un ulteriore aumento dei casi da Covid-19, il premier ha ritenuto necessario studiare un piano a carattere nazionale mirato e specifico. Ecco, ma di che cosa si tratta esattamente? In attesa di scoprire il programma ufficiale, Conte ne ha presentato una parte durante il discorso di quest’oggi, martedì 21 Aprile, al Senato. Il programma letto dal Capo del Governo è composto da ben cinque punti. I dettagli:

La prima cosa da rispettare, ovviamente, è il distanziamento sociale e garantire la distribuzione di mascherine e di tutti i dispositivi di protezioni individuale fino alla sperimentazione del vaccino;

Dare importanza alle reti sanitarie di ciascuna regione che compone il territorio italiano. Non sottovalutando, però, le case di cura;

Fare in modo che ciascuna regione del nostro Paese intensifichi la costruzione di ospedali mirati alla cura del Covid-19;

Utilizzare in modo più che corretto tamponi e test sierologici, utili a scoprire la positività dell’individuo;

Rafforzare, tramite l’ausilio di nuove tecnologie, la mappatura dei contagi.

Insomma, i punti di questo programma da adottare per la Fase Due in questa emergenza Coronavirus elencati da Giuseppe Conte durante il suo discorso in Senato sono molto chiari. E, soprattutto, mirati al bene di tutto il nostro Paese.