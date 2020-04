I gemelli Fusco, durante la puntata di Pomeriggio 5, hanno dettato la ricetta per la pizza fatta in casa: ecco qual è la novità rispetto alla tradizionale

La quarantena ‘forzata’ ha costretto milioni e milioni di italiani a fare a meno del cibo d’asporto, che potrebbe tornare nella tanto agognata fase 2. Pizzerie, pub, ristoranti e pasticcerie chiuse: gli italiani hanno dovuto rinunciare alla pizza e al panino del sabato sera. Molte famiglia allora hanno indossato il grembiule ed hanno iniziato ad impastare per preparare una buona pizza. Il risultato è stato a volte eccezionale, altre meno gradevole. Non tutti, infatti, conoscono il segreto dei pizzaioli e tanti non hanno seguito alla lettera la ricetta dettata da alcuni maestri. Durante la puntata di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso, i gemelli Fusco, maestri pizzaioli napoletani, hanno dettato la ricetta della pizza fatta in casa con una novità ragguardevole.

Pizza fatta in casa: la ricetta

Fare la pizza in casa non è semplice, soprattutto per chi non conosce i segreti dei maestri pizzaioli. In questo articolo vi illustreremo la ricetta dei gemelli Fusco, dettata in diretta a Pomeriggio 5. Partiamo dagli ingredienti: Ingredienti:1 kg di farina 0; 5 g di lievito fresco di birra; 650 ml di acqua; 25 g di sale; 20 ml di olio; passata di pomodoro; fior di latte; basilico fresco. Riguardo alla preparazione, per prima cosa si scioglie il lievito nell’acqua e si aggiunge un po’ di farina. Al lievito nell’acqua e alla farina si aggiunge anche un pizzico di zucchero per attivare meglio la lievitazione e si lascia lievitare per venti minuti. Dopodiché si aggiunge l’olio e poco alla volta si incorpora con la farina e il resto dell’acqua con il sale. Questo va messo per ultimo perché altrimenti non si attiva la lievitazione. Si impasta fino a che non diventi tutto omogeneo e soprattutto morbido; poi si lascia riposare per circa sessanta minuti. Passata l’ora si dividono i panetti e si fa lievitare per altre 7/8 ore. Dopo la lievitazione si mette la farina sul piano di lavoro e si stende la pizza che viene messa poi nella teglia con un po’ di olio. La pizza si condisce con la salsa di pomodoro, un filo di olio e si mette nel forno a 220° per venti minuti circa.

La novità riguarda la mozzarella: questa, infatti, viene messa cinque minuti prima di sfornarla. La pizza si deve tirare fuori, si aggiunge la mozzarella e poi infornarla per altri cinque minuti. Per completare tutto, una volta cotta si aggiunge un filo di olio e il basilico fresco