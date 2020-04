Barbara D’Urso, intoppo con Cristiano Malgioglio: è successo in diretta

Barbara D’Urso ha avuto un intoppo in diretta con Cristiano Malgioglio: ecco cosa è successo sui social nelle ultime ore tra i due amici

Neanche la quarantena ferma Barbara D’Urso: la conduttrice è sempre al lavoro con i suoi programmi per tenere aggiornati i telespettatori italiani riguardo le ultime evoluzioni del Coronavirus. Tutti i giorni conduce Pomeriggio Cinque, mentre il lunedì conduce in prima serata Live – Non è la D’Urso. Le giornate della D’Urso, nonostante le restrizioni imposte dal governo, sono sempre molto trafficate e come se non bastasse, la conduttrice napoletana ha voluto sperimentare un nuovo trend. Nelle ultime settimane, infatti, i personaggi famosi stanno facendo dirette su Instagram insieme ad amici e colleghi. La D’Urso ha deciso di seguire la tendenza e di programmare l’appuntamento poco prima della puntata di Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso, intoppo con Cristiano Malgioglio: cos’è successo

Questa mattina, la D’Urso ha annunciato tra le stories di Instagram: “Questa notte non riuscivo a dormire e mi è venuta un’idea. Oggi, prima di Pomeriggio 5, proverò per la prima volta a fare una diretta condivisa su Instagram. Ci riuscirò? Chi ci sarà insieme a me?“. Nella stories seguente poi ha scritto: “Ci vediamo alle 16 per la diretta condivisa“. La conduttrice napoletana, però, non ha svelato il nome dell’ospite. La D’Urso ha deciso di fare la sua prima diretta condivisa su Instagram con Cristiano Malgioglio, amico e collega che ieri ha compiuto gli anni. Durante la diretta, però, c’è stato un intoppo: il paroliere non è riuscito a collegarsi e la D’Urso è stata costretta a rinviare la diretta alle 19. Anche il secondo appuntamento, però, non è andato a buon fine e i fan sono rimasti a bocca asciutta.

La D’Urso, dopo l’inconveniente della diretta, ha pubblicato un post sul popolare social network, scrivendo: “Dopo una avventurosa diretta Instagram. Vi auguro una buona serata e mi raccomando restate a casa”.