Coronavirus, parla il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli: “Ci saranno incentivi per l’acquisto di bici”

La fase due ormai è alle porte, il 4 maggio è sempre più vicino e si inizia già a pensare a quali saranno le novità portate avanti dal governo. Una cosa è certa, la nostra vita per un po’ di tempo non sarà più la stessa e dovremmo adeguarci a delle nuove regole per la nostra salute e di quella di chi ci vive intorno. Pare chiaro quindi che mascherine e guanti saranno d’obbligo per poter uscire di casa, almeno fin quando non sarà possibile trovare un vaccino. Tra i tanti quesiti che si stanno ponendo i cittadini c’è sicuramente quello inerente ai mezzi di trasporto. E su questo risponde la Ministra alle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, che al Corriere Della Sera, fornisce in anteprima le prime indicazioni su quanto dovrebbe accadere nei prossimi mesi. Proprio in merito ai trasporti la Ministra ci tiene a fare delle precisazioni, in vista delle riaperture il 4 di maggio.

Coronavirus, Ministro Paola De Micheli: “Ci saranno incentivi per l’acquisto di bici”

La Ministra Paola De Micheli ha voluto rispondere ad alcune domande del Corriere della Sera, in merito a quanto dovrebbe accadere nelle prossime settimane con le riaperture. La Ministra ha spiegato che sicuramente ci sarà l’obbligo di guanti e mascherine su tutti i voli e i taxi, gli aeroporti saranno riorganizzati in modo da evitare sovraffollamenti in alcuni punti di esso. Per quanto riguarda invece autobus, metro e treni la situazione è ancora incerta. La Ministra spiega che si sta ancora pensando a delle soluzioni che possano accontentare tutti e che ancora si sta valutando se imporre l’utilizzo di guanti e mascherine anche su questi. Una cosa è certa, per evitare il sovraffollamento nei mezzi, nonostante qualcuno suggerisca di aumentare il numero di corse, questo non sarebbe possibile nell’immediato, quindi le soluzioni da varare sono altre. In particolare la Ministra dichiara: “La riapertura sarà graduale. All’inizio le persone potranno spostarsi per lavoro o per altri motivi. Per i trasporti stiamo confermando e implementando il protocollo del 20 marzo. Ci saranno regole chiare nelle stazioni dei mezzi pubblici”

Una buona notizia per tutti gli appassionati è che c’è l’intenzione di stanziare dei bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini e rendere le città percorribili anche per coloro che non intendono usare i mezzi pubblici e le auto: “Modificheremo il codice della strada per consentire l’ apertura di piste ciclabili in via transitoria anche solo con segnaletica orizzontale e anticiperemo risorse. E nel prossimo decreto legge ci saranno incentivi per l’ acquisto di bici, bici elettriche e monopattini”. Per leggere l’intervista completa potete cliccare QUI. Se i propositi della Ministra dovessero andare in porto sicuramente sarebbero molte le persone che inizierebbero a prediligere i mezzi di trasporto green, piuttosto che le auto e quelli pubblici.