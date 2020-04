Miriam Leone, lo sguardo travolgente: “Però ‘grazie’ ne vorrei dire tanti”, il selfie dell’ex Miss Italia non passa inosservato.

Tra le reginette incoronate nel famoso concorso di Miss Italia, lei è una delle più amate di sempre. Parliamo di Miriam Leone, la splendida catanese che è stata incoronata ‘la più bella d’Italia’ nel 2008. Da quel momento, per la Leone è iniziata una carriera ricca di successi. Oggi, Miriam è una conduttrice e attrice di gran talento, che può contare su una vera e propria schiera di fan. Anche su Instagram, dove il profilo ufficiale di Miriam conta ben 1 milione e 200 mila followers. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, l’ex miss ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Un ‘selfie quarantine’, come lo definisce Miriam, che nello scatto è più bella che mai. Nella didascalia al post, uno speciale ringraziamento. Diamo un’occhiata.

Miriam Leone, lo sguardo travolgente: il selfie in quarantena non passa inosservato

“Però grazie ne vorrei dire tanti, a chi mi sta vicino in questo periodo e anche a chi lo fa a distanza”. Queste le parole che Miriam Leone accompagna all’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. L’ex Miss Italia approfitta del tempo libero per scattarsi un selfie e ringraziare quanti non la fanno sentire sola, nonostante il particolare periodo che stiamo vivendo. Un selfie che non passa inosservato: boom di likes e commenti ricchi di complimenti per la Leone, che si conferma una delle donne più apprezzate del momento. Ecco il post:

Eh si, ve l’avevamo detto: Miriam è davvero incantevole. E il ringraziamento nel post non passa inosservato: “Attraverso questo schermo che in questo periodo più che mai contiene cose preziose…ma niente è come chi posso toccare”. Anche questo, come il resto degli scatti di Miriam, è stato letteralmente invaso dai complimenti dei fan.

Insomma, cosa state aspettando a seguirla sui social? Non ve ne pentirete! Il nickname di Instagram di Miriam Leone è ‘Mirimeo’.