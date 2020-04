Avanti un Altro, il Principe Azzurro è uno personaggi del Minimondo, ma sapete proprio tutto su di lui? Ecco cosa occorre sapere su di lui.

Sono circa otto edizioni che Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono al timone di un pre-serale davvero imperdibile. Ci riferiamo ad Avanti un Altro. Il game show che, dal lunedì alla domenica, ci fa compagnia ha riscosso, sin dalla prima puntata ed edizioni, un successo davvero spropositato. Sarà, senza alcun dubbio, per la bravura e simpatia del conduttore romano, ma anche per tutti i personaggi che rendono unico il programma. A partire, quindi, dalla ‘Bonas’, ‘Bona Sorte’ fino al ‘Minimondo’ capitanato dalla bellissima Claudia Ruggeri. Ecco, ma in che cosa consiste esattamente questo ‘mondo’? Semplice: è composto da diversi protagonisti in ruoli davvero disparati che sono chiamati a fare la domanda appartenente alla loro categoria al concorrente in turno. Insomma, un’invenzione davvero geniale. Anche perché, come dicevamo precedentemente, i mondi in questione sono davvero tantissimi. Dall’idraulico alla pin-up. Fino a poi al Principe Azzurro. Ecco. A proposito di questo personaggio, ma chi è esattamente? Sappiamo che, così come tutti gli altri suoi colleghi, anche lui ha conquistato l’interesse e le simpatie di tutto il pubblico, ma siete curiosi di conoscere ogni dettaglio sulla sua vita? Vi accontentiamo immediatamente

Chi è il Principe Azzurro di Avanti un Altro: età e carriera

Il Principe Azzurro è stato uno dei protagonisti del ‘Minimondo’ di Avanti un Altro che ha catturato le simpatie del pubblico italiano. Con un sorriso contagioso e i modi da vero e proprio gentiluomo, Orlando Puoti, questo è il suo vero nome, vanta di un successo davvero spropositato. Ecco, ma cosa sappiamo di lui? Orlando, anche conosciuto con il nomignolo Dino, è nato ad Aversa, in provincia di Caserta, nel 1981. Seppure non ci siano affatto notizie riguardanti il giorno e il mese della sua nascita, ce ne sono, invece, sul suo curriculum scolastico. Che, c’è da dirlo, non è affatto da poco . Terminati i suoi studi liceali, infatti, il giovane Puoti si è iscritto e laureato alla facoltà di Scienza Turistiche, ma conseguendo anche un Master in Criminologia e Studi Giuridici Forensi . Il debutto nel mondo dello spettacolo, però, avviene soltanto nel 2019. Quando, come novità esclusiva di quest’anno, Orlando entra a far parte del magnifico cast di Avanti un Altro. Riscuotendo, come dicevamo precedentemente, un successo davvero assoluto.

Con il suo classico vestito azzurro e il cappello da vero e proprio principe di altri tempi, Orlando Puoti è solito regalare dei momenti di pura ilarità e gentilezza.

Sapete cosa fa nella vita ‘reale’?

Come dicevamo precedentemente quindi, Orlando Puoti fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo nello scorso 2019, ma la domanda adesso sorge spontanea: cosa fa nella vita ‘reale’. O, per dirla meglio, cosa fa quando non è impegnato nelle registrazioni di Avanti un Altro? Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram ufficiale, sembrerebbe che il ‘Principe Azzurro’ si diletti anche nell’animazione. Sui social, infatti, sono davvero numerose le foto che lo ritraggono in queste nuove vesti. Ma non solo. Sembrerebbe, inoltre, che Orlando sia anche un amministratore scolastico. Insomma, le sue giornate sono davvero intense, c’è poco da dire.