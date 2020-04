The Rookie, anticipazione del 24 aprile: scopriamo insieme la trama della seconda puntata in onda stasera dalle 21:25 su Rai Due

Da settimana scorsa finalmente il palinsesto Rai da deciso di dedicare il suo secondo canale nuovamente alla visione delle serie tv che erano state sospese anzitempo a causa dell’arrivo del Coronavirus nel paese. Adesso che la situazione pare migliorare, si è ritenuto probabilmente opportuno dare spazio anche all’intrattenimento, oltre che ai programmi d’informazione sul Covid, che ormai da due mesi ci accompagnano per la grande maggioranza del tempo. Il venerdì da adesso sarà dedicato alla visione delle serie tv poliziesche, con le nuove stagioni di NCIS e The Rookie. Per gli appassionati della seconda sicuramente ricorderanno il ruolo che ha reso celebre il protagonista della serie. Nathan Fillion è stato per molti anni il protagonista di un altro poliziesco che ha fatto innamorare il mondo, Castle, con la collega Stana Katic. Ora lo vediamo vestire i panni di una recluta 45 enne che ha deciso di dare una svolta alla propria vita, partendo proprio dal lavoro. Vediamo insieme cosa accadrà in questa seconda puntata della serie tv.

The Rookie, anticipazione 24 aprile: trama seconda puntata

Episodio 2 – Detective di notte:

Al distretto arriva un nuovo detective, assegnato al turno notturno, Nick Armstrong. Il detective chiede al sergente Wade Grey di poter essere affiancato da una recluta che possa fargli da guida all’interno del distretto, in modo da potersi ambientare più velocemente. Il sergente penserà immediatamente di assegnare il compito a Nolan, che quindi diventerà il nuovo partner di Armstrong. I due si troveranno immediatamente a dover affrontare un caso di omicidio. Durante un’irruzione in casa un ragazzo e stato ucciso e l’unico testimone del delitto è il padre Matt. L’uomo nega di aver riconosciuto gli assassini, ma in realtà non è così e vuole farsi giustizia da solo. Nolan e Nick riescono a scoprire i piani dell’uomo e a impedirgli di commettere l’omicidio, ma l’uomo si suicida. Nel frattempo anche Lucy e Tim sono alle prese con un caso tutt’altro che semplice. I due lavorano con Rex, un noto cacciatore di taglie intento a catturare un latitante molto pericoloso. Tra un’indagine e l’altra, Tim cerca un modo efficace per poter memorizzare un altro libro in vista dell’esame per il salto di grado. L’agente Lopez è sempre più preoccupata per Jackson… il ragazzo ancora non ha comunicato al padre l’esito degli esami e non riesce ancora ad accettare di essere tornato a maniche lunghe. Come se non bastasse il suo stato d’animo diventa ancor più pesante nel momento in cui scopre di dover cambiare alloggio.

Data la situazione difficile, Lopez e Lucy pensano di dover aiutare il ragazzo, gli propongono così di diventare il coinquilino di quest’ultima, nella speranza che il suo morale si risollevi e riesca a riprendere in mano la propria vita.

Guest Star dell’episodio:

Nel corso dell’episodio appaiono l’attrice Ali Larter (attrice in Heroes) nelle vesti della dottoressa Grace Sawyer, e Brent Huff nei panni dell’agente Smitty.