La madre di Belen, Cecilia e Ignazio Rodriguez si chiama Veronica Cozzani: l’avete mai vista da giovane? La somiglianza con la primogenita è incredibile!

E’ una delle famiglie più famose in Italia, parliamo dei Rodriguez. Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez hanno dato alla luce Belen, Cecilia e Jeremias: la primogenita è stata la prima a trasferirsi in Italia dall’Argentina. Quando è nato Santiago, l’intera famiglia ha deciso di stare accanto alla showgirl e così ora vivono tutti a Milano. Entrambi i genitori hanno origini italiane e spagnole: Gustavo ha parenti in Italia mentre i genitori di Veronica vengono da La Spezia. Belen, Cechu e Jere somigliano molto ai loro genitori: c’è una foto però della Cozzani da giovane davvero sorprendente. Diamo un’occhiata!

Belen Rodriguez, spunta la foto della madre da giovane: la somiglianza è incredibile

Gira voce che anche la mamma delle due splendide modelle sognava di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. Veronica Cozzani da giovane era veramente una meraviglia: la cosa incredibile è la somiglianza con Belen Rodriguez. Siete curiosi di vederla? Ha pubblicato stesso lei una fotografia vecchia sul suo profilo Instagram.

“La foto del primer pasaporte….. 23 anni!” spiega nella didascalia. I commenti sono veramente tantissimi ed il pensiero dei follower è lo stesso: “Identica a tua figlia Belen, stupende entrambe”, “Identica a Belu”, “Uguale a Belen, identica e precisa” sono alcuni dei commenti che si leggono. Cecilia, durante la sua esperienza al Grande Fratello VIP, ha raccontato un po’ della vita di sua mamma: rivelò che Veronica era molto timida da giovane e per questo non si è lanciata nel mondo della moda o dello spettacolo. Su Instagram la Cozzani pubblica tutti i successi delle figlie e del figlio: attraverso loro vive un po’ quello che avrebbe voluto fare anche lei.