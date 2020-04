Coronavirus, com’è possibile allenarsi direttamente nelle nostre case? Ecco semplici otto esercizi da fare in quarantena: tutti i dettagli.

La diffusione del Coronavirus in Italia, lo sappiamo, ha completamente stravolto e sconvolto le nostre vite. Non soltanto, per limitare il contagio da Covid-19, il governo italiano ci ha imposto delle misure davvero restrittive che, com’è ormai noto, si inizieranno a ridurre da lunedì 4 Maggio, ma anche tutte le nostre abitudini sono state completamente rivoluzionate. A partire, quindi, dalla nostra routine lavorativa. Fino a quella dedicata al tempo libero e, soprattutto, allo sport. Insieme a tantissime altre attività ritenuta non di prima necessità, anche le palestre sono state chiuse fino a data da stabilirsi. Eppure, sappiate che, seppure in quarantena, ci si può allenare anche direttamente stando comodamente a casa. I risultati, pensate, si vedono lo stesso. Vi abbiamo incuriosito abbastanza da sapere come è possibile allenarsi a casa in totale autonomia? Tranquilli, vi sveliamo noi ogni minima cosa. Perché, badate bene, l’allenamento che vorremmo proporvi è accessibile a tutti e, soprattutto, davvero semplicissimo.

Com’è possibile allenarsi a casa durante la quarantena da Coronavirus?

Seppure in quarantena, come dicevamo precedentemente, sappiate che non c’è alcuna scusa per rinunciare allo sport. Nonostante, infatti, le palestre siano ancora chiuse per l’emergenza Coronavirus, è bene che voi sappiate che ci si può interessare al proprio benessere fisico ugualmente anche direttamente nelle nostre abitazioni. Ecco, com’è possibile allenarsi? Beh, la risposta è davvero semplice: con i classici esercizi a corpo libero. Di che cosa parliamo? Tranquilli, vi proponiamo di seguito un semplice allenamento che ciascuno di voi può applicare nel proprio salotto o, perché no, nella propria camera da letto.

Riscaldamento: è il primo passo che necessariamente deve essere compiuto prima di sottoporre i vostri muscoli a qualsiasi tipo di allenamento. Possono essere svolti due semplici esercizi: una breve corsa sul posto oppure una breve marcia, cercando di far raggiungere le ginocchia al petto o, se proprio non riuscite, alzatele quanto più vi è possibile; Addominali: la parola parla da sé. Ce ne sono di diversi da fare, è vero. Eppure, vi consigliamo la cosiddetta posizione del plank. Un ponte isometrico che, con la pancia rivolta verso il pavimento, permette di far lavorare contemporaneamente diversi muscoli del vostro corpo ed, ovviamente, il vostro addome. Riuscite a resistere?; Squat: divaricate le vostre gambe rispettando la larghezza delle vostre spalle ed iniziate a scendere in giù con il vostro Lato B. Fate attenzione: non inarcate mai la schiena e, soprattutto, abbiate il petto in fuori. La vostra colonna vertebrale, notate bene, deve essere una linea perfetta; Affondi: gamba avanti e gamba indietro ed iniziate a scendere in giù. La posizione del vostro busto deve essere identica a quella citata prima; Slanci Laterali con Gamba: prendete una sedia, posizionate lo schienale parallelamente al vostro corpo e mettete le vostre mani sopra. Dopo aver fatto questo, iniziate a spingere verso l’esterno le vostre gambe. Ovviamente, una alla volta; Alzate Laterali: alzate lateralmente le braccia fino all’altezza delle spalle mantenendo tra le mani delle bottiglie d’acqua o, se proprio li avete a disposizione in casa, dei manubri; Alzate Frontali: stesso ed identico esercizio di prima. In questo caso, però, alzate le braccia frontalmente anziché lateralmente; Defaticamento: così come il primo passo, anche questo non può assolutamente mancare a finitura del vostro allenamento. Soltanto durante questa fase, infatti, tutti i muscoli che avete ‘sfruttato’ durante la sessione hanno la possibilità di rilassarsi per evitare spiacevole inconveniente subito dopo. Inserite una bella canzone lenta, lasciatevi cullare dalla melodie e ‘stiracchiatevi’.

Insomma, vi abbiamo offerto un allenamento davvero semplice e, soprattutto, molto veloce. Cosa aspettate? Provateci, no?