Coronavirus, le scuole resteranno chiuse ed apriranno direttamente a settembre: questa è la conferma che è stata data dal premier Giuseppe Conte.

Sono diverse e numerose le misure restrittive che il premier Giuseppe Conte, per limitare al meglio il contagio da Coronavirus, ha dovuto imporre ad inizio epidemia. In primis, si sa, la chiusura delle scuole. Ancora prima che tutte le attività non ritenute di prima necessità venissero momentaneamente chiuse, il capo del governo aveva interrotto qualsiasi tipo di attività scolastica. A partire, quindi, dalle lezioni universitarie. Fino alle scuole elementari, medie ed, ovviamente, superiori. È proprio per questo motivo che, anche in prossimità di un esame di maturità, l’argomento riguardante la riapertura di questi istituti è stato lungamente e seriamente discusso. C’è chi crede che sia importante ritornare tra i banchi di scuola. E chi, invece, crede che sia necessario far calmare le acque. E, quindi, continuare con la didattica a distanza, che milioni di docenti hanno improntato in questi ultimi mesi. Cosa succederà, però, dal 4 Maggio? Tra poco più di una settimana, si darà inizio alla Fase Due, ma anche le scuole potranno essere riaperte? Assolutamente no! A dare la conferma è stato il premier stesso. Che, in una recente intervista per La Repubblica, ha rivelato che gli istituti scolastici apriranno direttamente a settembre. Ecco le sue parole.

Coronavirus, lo conferma il premier Conte: le scuole riapriranno a settembre

Aspettavamo con trepidazione queste parole e, finalmente, sono arrivate: le scuole non riapriranno affatto dopo il 4 Maggio, bensì direttamente a settembre. A dare la conferma, come dicevamo precedentemente, è stato il premier Giuseppe Conte in una recente intervista per La Repubblica. Che, nello spiegare i diversi provvedimenti presenti all’interno del programma della Fase Due del Coronavirus, ha chiaramente detto che si ritornerà tra i banchi di scuola tra ben 5 mesi. Ovviamente, nel frattempo, tutti gli alunni saranno impegnati nello svolgimento delle loro lezioni tramite la didattica a distanza. ‘Tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di riaperture delle scuole’, continua a ribadire il premier motivando la scelta di rimandare l’anno scolastico direttamente a settembre. Sottolineando, tra l’altro, di quanto sia importante salvaguardare la salute dei ‘nostri figli’.

Chiarita, quindi, la questione che non si può affatto ritornare a scuola dal 4 Maggio in poi, è necessario capire come verranno attuati gli esami di maturità. Ovviamente, al momento, la ministra Azzolina non ha dato delucidazioni in merito. Ma, stando alle parole del premier Giuseppe Conte, sembrerebbe che stia pensando ad una ‘conferenza personale’, non tralasciando la sicurezza né dell’insegnante e né dell’alunno.