Italia Uno, da lunedì 4 Maggio ritornerà in televisione un programma tanto atteso e, soprattutto, molto amato dal pubblico italiano: l’annuncio.

Una cosa è certa: questo è, senza alcun dubbio, il ritorno che tutti noi stavamo aspettando. Come ben sapete, l’arrivo del Coronavirus in Italia ha completamente stravolto non soltanto le nostre vite, ma anche tutti i palinsesti televisivi. Sono davvero tantissimi i programmi che, per un motivo o per un altro, sono stati momentaneamente sospesi. È proprio per questo motivo che sia la Rai che Mediaset si sono adoperati per continuare a rallegrare ed intrattenere il suo amato pubblico. Non è un caso, ad esempio, se in queste ultime settimane Italia Uno si è dedicata a riproporre delle saghe più che imperdibili o dei programmi davvero memorabili di tutta la televisione italiana. È il caso di quest’ultimo show di cui vi parleremo brevemente. Pensate, l’annuncio è stato dato qualche ora fa dai diretti interessati e, in un batter baleno, ha mandato letteralmente in tilt tutti i loro sostenitori. Ma chi di parliamo? E, soprattutto, quale programma è pronto a rientrare nelle nostre casa? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi diremo ogni cosa. Vi anticipiamo soltanto che ci sarà davvero da ridere.

Italia Uno, in arrivo un programma molto amato: appuntamento imperdibile

Segnatevi questa data, cari lettori di Sologossip. Da lunedì 4 Maggio, su Italia uno, andranno in onda le repliche di Emigratis. Ebbene si. Proprio nello stesso giorno in cui, dopo due mesi di quarantena, si iniziano ad intravedere i primi allentamenti delle misure restrittive imposte da Giuseppe Conte, andranno in onda le avventure di Pio ed Amedeo. Vi avevamo detto che era un appuntamento davvero imperdibile. E, senza alcun dubbio, non verranno affatto deluse le aspettative di tutto il pubblico italiano. A dare questa splendida notizia sono stati i diretti interessati. Che, pochissime ore fa, sul loro profilo social ufficiale hanno voluto condividere questo ritorno più che gradito in televisione.

‘Sapevamo che il 4 maggio sarebbe stata una data importante, ma non fino a questo punto’, queste le parole che il duo comico pugliese, per ufficializzare il loro ritorno su Italia Uno, ha voluto scrivere a tutti i loro sostenitori. Non sappiamo, ovviamente, quale sarà la prima tappa che verrà riproposta a tutto il pubblico italiano, ma una cosa è certa: ci sarà davvero da ridere!