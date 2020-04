Sul suo canale social ufficiale, è spuntata la foto di Tomaso Trussardi da bambino: riconoscerlo è davvero impossbile, ecco i dettagli.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Tomaso Trussardi. Noto ed affermato imprenditore, Tomaso è anche molto conosciuto per la sua storia d’amore e il conseguente matrimonio con Michelle Hunziker. Sempre presente sul suo canale social ufficiale, il famoso imprenditore non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Non soltanto pubblicando foto che lo ritraggono durante le sue giornate in famiglia o quant’altro, ma anche condividendo con essi qualche momento del suo passato. Pochissimi giorni fa, ad esempio, Tomaso ha voluto pubblicare un tenero scatto di quando era solo un bambino. E così, in un emozionante foto in compagnia di suo padre Nicola, il bel marito della Hunziker ha voluto condividere una foto davvero inedita. Certo, era solo un bambino. Ma se non avessimo saputo che in foto era proprio lui, vi assicuriamo, sarebbe stato davvero difficile riconoscerlo. Ecco di che cosa parliamo.

Tomaso Trussardi da bambino, spunta la foto: la trasformazione

Non soltanto, quindi, foto del suo lavoro ed emozionanti ritratti di famiglia, ma anche scatti del suo passato. Pochissimi giorni fa, infatti, Tomaso Trussardi ha voluto condividere un tenero scatto di quando era soltanto un bambino. Insomma, un vero e proprio tuffo nel passato. Ma che, a quanto pare, sembra essere piaciuto ai suoi followers. Anche perché, da come è possibile intravedere dal post in questione, sono tantissimi i sostenitori che hanno voluto esprimere tutto il loro assenso ed entusiasmo per questo scatto del tutto inedito. Ecco, siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Anche perché, come dicevamo precedentemente, se non ci fosse stato detto che quel bambino era il noto imprenditore milanese, avremmo avuto, senza alcun dubbio, difficoltà a riconoscerla. ‘Giudicate’ con i vostri occhi:

È in compagnia di suo padre Nicola, in una di queste ultime fotografie condivise sul suo canale social ufficiale. Davvero piccolissimo e davvero incantevole, Tomaso Trussardi ha impressionato davvero tutti. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi ‘likes’ e commenti giunti a corredo di suddetto scatto. Oltre a ricordare il signore Nicola Trussardi, molti sostenitori di Tomaso hanno apprezzato la bellezza di questo scatto tra padre e figlio.