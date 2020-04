Beatrice Valli e Marco Fantini, splendida notizia: l’annuncio tanto atteso

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno ricevuto, pochissime ore fa, una splendida notizia: questo è, senza alcun dubbio, l’annuncio tanto atteso.

In questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di loro: Beatrice Valli e Marco Fantini. Conosciutisi all’interno dello studio di Uomini e Donne, tra loro è scoppiata subito la scintilla. Tanto che, dopo un percorso tormentato perché il giovane emiliano non riusciva affatto a fidarsi della bella influencer, sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Non è un caso, infatti, se a distanza di anni, hanno messo su una bellissima famiglia. Che, tra l’altro, tra pochissimi giorni verrà ampliata dall’arrivo della piccola Azzurra. Ebbene si. La giovane Valli è incinta della sua terza figlia. E, come dicevamo precedentemente, tra meno di una settimana fa la metterà al mondo. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, è arrivata una splendida notizia per la coppia. Un annuncio che, dati i tempi che corrono, è stato davvero tanto atteso per entrambi. Ecco di che parliamo.

Beatrice Valli e Marco Fantini, la notizia che li ha resi pazzi di gioia

Come raccontato in un nostro recente articolo, pochissime ore fa, Beatrice Valli è stata costretta a recarsi in ospedale. Credendo di essere vicina al parto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fatta accompagnare dal suo compagno al nosocomio dopo aver trascorso un paio di giorni non in perfetta salute. Ecco. È proprio in quest’occasione, dopo essere venuta a sapere di essere molto vicina al parto, sia la giovane Valli che Marco Fantini hanno ricevuto una splendida notizia. Una notizia che, come dicevamo precedentemente, li ha resi davvero pazzi di gioa. Di cosa parliamo? Scopriamolo insieme:

Come svelato da Beatrice Valli in queste ultime IG Stories caricate sul suo canale social ufficiale, il suo compagno Marco avrà la possibilità di assistere alla nascita della piccola Azzurra. Una notizia, come dicevamo precedentemente, che li ha resi davvero felici, soprattutto l’ex tronista. Anche perché, così come capitato a Costanza Caracciolo, data l’emergenza Coronavirus, fino a pochi giorni fa non era assolutamente concesso assistere al parto. Fortunatamente, però, il bel Fantini non potrà assistervi. Insomma, cari ragazzi, tantissimi auguri.