Anna Valle, sapete proprio tutto di suo marito Ulisse Lendaro? Ecco cosa occorre sapere su di lui e sulla passione che condividono.

Anna Valle, si sa, è una delle attrici italiane più apprezzate dal pubblico. Nonostante il suo debutto dello spettacolo sia avvenuto nel 1995 in un ambito completamente diverso da quello attuale, la giovane ha saputo conquistare l’interesse e l’attenzione di tutti. Non è un caso, infatti, se la sua carriera da attrice decanta di successi più che indescrivibili. A partire, quindi, da ruoli televisivi. Fino ad importanti pellicole cinematografiche. Tuttavia, nonostante sia abituata a stare al centro dell’attenzione, la bella Valle non ama particolarmente parlare di sé. Sui social, ad esempio, Anna non ha nessuno profilo. Anche della sua vita privata, infatti, sappiamo davvero pochissimo. Le uniche cose che sappiamo sono: è sposata ed ha due splendidi figli. Ecco. A proposito di suo marito Ulisse Lendaro, cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

Chi è Ulisse Lendaro, il marito di Anna Valle: età e carriera

Così come la sua carriera da attrice, anche la sua vita sentimentale e privata è splendente. Come dicevamo precedentemente, infatti, Anna Valle ha un marito e due splendidi bambini, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2013. Ecco, a proposito di Ulisse Lendaro, questo è il nome del consorte della bella attrice, cosa sappiamo di lui? Sappiamo, infatti, che i due si sono conosciuti nel 2006. E che, da quel momento, non ci sono più lasciati. Ma cosa occorre sapere sulla sua età e carriera? Scopriamolo insieme. Ulisse Lendaro è nato l’8 Febbraio a Vicenza. Seppure sia un avvocato, l’uomo è solito dedicarsi anche ad una delle sue più grandi passioni: la recitazione. Non è un caso, infatti, se l’incontro con la sua futura moglie è accaduto proprio sul set di un film. Ma non solo. Perché, stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che il buon Lendaro sia solito dedicarsi anche alla produzione e alla regia in ambito teatrale. Non soltanto, infatti, il suo debutto come attore è giunto in età giovanissima, ma molto presto il buon Lendaro si è dedicato alla sua attività da regista. Portando in scena numerosi capolavori. E vincendo, nel 2007, un premio come miglior attore protagonista. Infine, nel 2008, è il produttore di MissTake, film in cui recita anche su moglie.

Sono sposati da diversi anni, eppure sapete che Anna Valle e Ulisse Lendaro condividono una passione? Come dicevamo precedentemente, i due si sono conosciuto sul set di un film. Ed è proprio la passione per la recitazione, quindi, che li ha fatti incontrare ed, in seguito, innamorare. Insomma, un connubio davvero perfetto. Non lo credete anche voi?