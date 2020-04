Qualche ora fa, Serena Enardu ha fatto una clamorosa confessione su Pago: ecco cosa deciderà di fare il cantautore sardo dopo i quattordici giorni.

Serena Enardu e Pago, lo sappiamo, formano la coppia che più ha catturato l’attenzione nel 2019. Dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip e, soprattutto, dopo la fine della loro storia d’amore, la coppia è stata al centro dei riflettori per moltissimo tempo. Pensate, ancora adesso lo sono. Nonostante, infatti, i due si siano riappacificati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, continuano ad essere super seguiti ed amati dal pubblico italiano. Soprattutto, su Instagram. Sui rispettivi canali social, i due piccioncini, infatti, vantano di un seguito davvero clamoroso. Ed è proprio qui che entrambi non perdono mai occasione di poter aggiornare i loro sostenitori sull’evolversi della loro storia d’amore. Lo ha fatto anche qualche ora fa Serena. Quando, dopo aver raccontato dell’isolamento fiduciario imposto dalla Regione Sardegna per il cantautore sardo dopo essere ritornato da Roma, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un’inaspettata confessione sul suo compagno. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che accadrà subito dopo trascorsi questi quattordici giorni di ‘quarantena’.

Serena Enardu su Pago: accadrà subito dopo l’isolamento fiduciario

È da pochissimi giorni ritornato da Roma, Pago. Dopo aver trascorso la Pasqua in compagnia di suo figlio, il cantautore ha fatto il suo ritorno in Sardegna. Tuttavia, così come imposto dal Governatore della Regione, all’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato imposto un isolamento fiduciario. Ed è proprio per questo motivo che, dopo essere ritornato da Serena Enardu, il giovane sardo è stato costretto a ‘vivere’ in una taverna, presente nell’abitazione dell’ex tronista, adibita a piccola casa. Per circa quattordici giorni, quindi, Pago non potrà muoversi da questo piccolo spazio. Tuttavia, come raccontato dalla stessa Enardu, il giovane cantautore ha tutto l’occorrente per trascorrere ed impiegare al meglio il suo tempo. Non soltanto, come svelato da Serena, nel pomeriggio di ieri, il cantante ha fatto diverse dirette su Instagram, ma ha trascorso la maggior parte del suo tempo a comporre musica e a suonare.

‘Penso che si trasferirà lì dopo i quattordici giorni’, confessa Serena. Sottolineando di quanto il suo compagno Pago abbia piuttosto da fare in questa piccola taverna.