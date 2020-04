Chi è Alessandro Bosio, l’idraulico di Avanti un altro e parodiere nella vita

Per chi non conoscesse Alessandro Bosio, ovvero l’idraulico di Avanti un altro, in questo articolo vi diciamo chi è e tutte le curiosità su di lui

Avanti un altro è un quiz game in onda su Canale 5 nella fascia preserale. Il programma ha ottenuto nel corso degli anni un buon numero di ascolti, tanto da fare concorrenza all’Eredità, il quiz show in onda contemporaneamente su Rai Uno e condotto da Flavio Insinna. La trasmissione è condotta da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, sua immancabile spalla. Il programma prevede la partecipazione ovviamente di alcuni concorrenti, i quali devono rispondere ad una serie di domande, alcune di queste fatte da un componente del ‘salottino’. Tale salottino è formato da un gruppo di personaggi ideati dal team di autori di Bonolis. Tra questi è presente anche Alessandro Bosio, che interpreta il ruolo dell’idraulico. Egli indossa solo una salopette di jeans, è poco propenso alla risata e porta con sé l’immancabile valigetta degli attrezzi. Per chi non conoscesse uno dei protagonisti del salotto di Avanti un altro, di seguito vi diciamo chi è e tutte le curiosità su di lui.

Chi è Alessandro Bosio?

Il personaggio dell’idraulico di Avanti un altro, interpretato da Bosio, ha avuto un grande successo nel pubblico. Per chi segue i programmi di Paolo Bonolis, saprà sicuramente che Alessandro, prima del quiz show, ha partecipato all’ultima edizione di Ciao Darwin. Egli ha preso parte alla puntata Davide contro Golia, andata in onda in replica proprio lo scorso venerdì. Bosio rappresentava la categoria dei Davide ovviamente e si è messo in mostra durante la sfilata. Il suo fisico scolpito ha fatto girare la testa alle donne presenti in studio e a molte telespettatrici italiane. Bosio è stato addirittura selezionato per i Darwin di Donatello, una puntata speciale andata in onda dopo la fine dell’ultima edizione del programma condotto da Bonolis. Dopo Ciao Darwin, la produzione l’ha voluto ad Avanti un altro, dove da quest’anno interpreta il ruolo dell’idraulico. Questo, però, non è il vero mestiere di Alessandro, che oltre ad essere un personal trainer, è anche un noto youtubber. Bosio ha realizzato molte parodie, tra le quali quella di “Andiamo a comandare”, trasformata in “Andiamo al carnevale“, e “Da zero a cento“, trasformata in “Crema centro“. I suoi video sono molto seguiti sul web e addirittura qualcuno ha superato le duecento mila visualizzazioni. Anche su Instagram è molto seguito: Bosio, infatti, conta oltre ventimila seguaci.

Riguardo alla vita sentimentale dell’idraulico di Avanti un altro, sappiamo che è sposato con Ilaria, da cui ha avuto una figlia. Le donne, dunque, potranno solo guardare la bellezza estetica e soprattutto il fisico scolpito di Bosio, dato che il suo cuore è occupato da ben due donne, la moglie e la figlia. Se il suo personaggio dovesse continuare ad avere successo, la produzione di Avanti un altro potrebbe decidere di riproporlo nel salottino anche per la prossima edizione del quiz show.