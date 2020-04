In tempi di Coronavirus, Facebook ha apportato una clamorosa novità: è stato inaugurato un servizio che prevede le videochiamate di gruppo.

Come raccontato già in precedenti occasioni, il Coronavirus ha completamente stravolto le nostre vite. Con l’obbligo di non potersi spostare tra Regioni ed, addirittura, tra Comuni, milioni di italiani sono stati costretti a stare lontani dalle proprie famiglie, dai proprio cari e dai rispettivi partners. Una scelta, sicuramente, tanto sofferta, ma più che inevitabile per limitare al meglio il contagio da Covid-19. Fortunatamente, dalla nostra parte c’è la tecnologia. Grazie a diversi e numerosi social o anche applicazioni, è stato possibile trascorrere questa quarantena in compagnia delle persone più care tramite le videochiamate. Ammettiamolo: chi è che non hai mai usufruito di questa funzione per poter interagire, seppure dietro lo schermo di un telefono, con i propri amici, fidanzati, genitori e figli? Beh, immaginiamo nessuno! È proprio per questo motivo che Facebook ha pensato ad una clamorosa ed importante novità. Mark Zuckerberg, infatti, ha inaugurato un nuovo servizio che permette sul famoso ‘faccialibro’ delle videochiamate di gruppo. Ecco i dettagli.

Coronavirus, l’importante novità di Facebook: cosa sarà possibile fare

Non soltanto videochiamate tramite Whatsapp e divertenti dirette su Instagram, ma, ben presto, anche Facebook si ‘attrezzerà’ per far sentire di meno le mancanza dei propri cari ai suoi utenti. A causa dell’emergenza Coronavirus, lo sappiamo, tantissime persone sono rimaste completamente da sole e, soprattutto, lontani dei propri cari. Anche se, come raccontavamo precedentemente, la mancanza è stata sopperita dai social o da diverse applicazioni che hanno permesso loro di poter vedere le proprie famiglie, fidanzati o amici usufruendo di un telefono cellulare. Mark Zuckerberg, però, ha deciso di sorprendere letteralmente i suoi utenti. Come? Tramite un servizio che permette su Facebook di fare videochiamente di gruppo. Non sappiamo quando esso sarà disponibile in tutta Italia, sia chiaro. Fatto sta che questo servizio, chiamato Messenger Rooms, ha tutti i presupposti per dimostrarsi un vero e proprio successo. Chiunque può accedervi su invito e, fate molto attenzione, nessuno può ascoltarvi. Il contenuto della conversazione, infatti, resterà esclusivamente private. Pensate, nemmeno Facebook vi ‘ascolta’. Parteciparvi è davvero semplice e, soprattutto, velocissimo. Infine, ultima cosa da sapere è che non ci sono limiti di tempo e di persone. Ovviamente, la ‘stanza’ può contenere 50 persone, non di più.

Insomma, un servizio davvero incredibile, c’è da ammetterlo. E voi siete pronti a provare questa clamorosa novità di Facebook? Noi non vediamo l’ora di provarlo con i nostri cari!

Per ulteriori news sul Coronavirus –> clicca qui