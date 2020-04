Coronavirus, smentita la possibile diffusione dai condizionatori: le parole dell’esperto

Il Coronavirus può essere diffuso anche dai condizionatori? Questa è la domanda che tutti noi ci stiamo ponendo: ecco le parole dell’esperto.

Siamo in prossimità dell’estate. E, si sa, con essa c’è anche l’avvento del sole, del caldo e, soprattutto, dei condizionatori. Milioni di italiani, per resistere o trovare refrigerio dall’afa della bella stagione, posseggono nei proprio appartamenti o anche uffici di lavoro i cosiddetti climatizzatori. Ecco. La domanda che un po’ tutti noi ci siamo posti in questo ultimo periodo, data anche l’emergenza Coronavirus, è la seguente: i condizionatori possono diffondere il Covid-19? Oltre al dubbio sulle zanzare, che è stato ‘sciolto’ in un nostro recente articolo, questo dei climatizzatori, ammettiamolo, consiste in un altro vero e proprio dubbio amletico. È proprio per questo motivo che Fanpage ha raggiunto un esperto per fare chiarezza su questa questione. In questa lunga intervista, l’allergologo e pneumologo Gennaro D’Amato, ex primario dell’ospedale Cardarelli di Napoli, ha chiaramente espresso la sua opinione al riguardo. Ecco le sue parole.

Il Coronavirus non si diffonde dai condizionatori: parla l’esperto

Stando a quanto trapelato da questa recente intervista di Gennaro D’Amato, allergologo, pneumologo ed ex primario del Cardarelli di Napoli, per Fanpage, sembrerebbe che il Coronavirus non possa assolutamente essere trasmesso dai condizionatori. Sappiamo che la frequente e certa causa da contagio Covid-19 consiste nella trasmissione di goccioline di saliva mentre si parla, tossisce ed, ovviamente, starnutisce. È proprio per questo motivo che, come raccontato in un nostro recente articolo, non soltanto abbiamo avuto la conferma che le zanzare non possono assolutamente trasmettere il virus cinese, ma non possono farlo nemmeno i condizionatori. Perché, stando a quanto detto dal professore d’Amato, sarebbe davvero impossibile. Ovviamente, come tiene a sottolineare lo stesso allergologo, è necessario che, ancora prima dell’arrivo dell’estate, tutti i filtri dei climatizzatori vengano puliti per bene. Per evitare che polveri e germi intrappolati da essi in quest’anno possono diffondersi nell’aria. Ma non c’è alcun pericolo che il Coronavirus possa trasmettersi in questo modo. Tuttavia, il professore tiene a sottolineare quanto sia importante indossare mascherine, sanificare gli ambienti ed utilizzare tutte le precauzioni adatte per ridurre al minimo il rischio di contagio. Soprattutto, quando si è in ufficio o a lavoro.

Quindi, ricapitolando: secondo le parole del professore Gennaro D’Amato, non c’è alcun rischio di trasmissione del Coronavirus dai condizionatori. Tuttavia, ciò non vieta affatto di adottare un atteggiamento corretto e precauzionale, soprattutto per evitare il contagio tra di noi. A partire, quindi, dall’indossare mascherine, lavarsi spesso le mani con sapone o, qualora ce ne fosse bisogno, con gel disinfettanti fino a sanificare attentamente i luoghi in cui siamo.