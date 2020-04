Qualche ore fa, Paola Perego ha detto ai suoi fan di tornare in Rai: lo splendido annuncio, però, è accompagnato da una rivelazione che spiazza.

È l’annuncio che, senza alcun dubbio, tutti aspettavamo. Pochissime ore fa, Paola Perego ha confidato a tutti i suoi sostenitori di essere pronta a ritornare in Rai. Ebbene si. Dopo il suo show ‘Non disturbare’ che prevedeva l’intervista a diversi personaggi dello spettacolo ‘frugando’ tra gli oggetti presenti nelle loro valigie, la bellissima conduttrice è pronta a fare il suo ritorno negli studi di Viale Mazzini. A dare la conferma, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, qualche ora fa, tramite una diretta social con la stilista Giada Curti, non soltanto ha ammesso di ritornare sui palinsesti Rai, ma ha anche fatto una rivelazione che, senza alcun dubbio, ha spiazzato davvero tutti. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino.

Paola Perego in Rai: l’annuncio ufficiale e la sorprendente rivelazione

Si era parlato di un ritorno de La Talpa. O, per meglio dire, Paola Perego aveva ammesso tutto il suo entusiasmo per una futura ed ipotetica conduzione del reality di Italia Uno. Invece, stando a quanto traspare dalle sue ultime parole, sembrerebbe che, messo da parte questo progetto per i costi eccessivi, la conduttrice sia pronta ad una nuova avventure televisiva. Lo ha annunciato, come dicevamo precedentemente, la diretta interessata. Che, in una recente diretta social con Giada Curti su Instagram, ha confessato di essere pronta a ritornare in Rai. Un annuncio davvero splendido, c’è da dire. E, soprattutto, più che tanto atteso. Tuttavia, seppure le sue parole abbiano rallegrato tutti i suoi sostenitori, molto presto la Perego ha sferrato un’inaspettata rivelazione.

‘Interrogata’ dagli utenti Instagram su quale programma condurrà in Rai, Paola Perego ha chiaramente detto che non dirà nulla al riguardo perché è molto scaramantica. E, fin quando non apporterà la firma sul contratto, preferisce non dire nulla al riguardo. Tuttavia, ha assicurato il suo ritorno negli studi di Viale Mazzini.

Cosa è successo alla gamba?

Qualche giorno fa, Paola Perego si è lasciata immortalare sorridente, ma con le stampelle. Cosa è successo? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, nel rispondere ad un utente Instagram, ha raccontato di avere avuto una distrazione del quadricipite. Un vero e proprio infortunio, quindi. Che, però, non le ha tolto il suo bellissimo sorriso.