Quando torna in onda L’Eredità? Flavio Insinna rompe il silenzio

Quando torna in onda L’Eredità? Flavio Insinna rompe finalmente il silenzio a “Domenica In” sul ritorno in onda del programma: ecco le sue parole

L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. La maggior parte dei programmi sono stati sospesi; gli altri invece stanno andando in onda senza pubblico in studio. Rai e Mediaset sono state costrette a correre ai ripari: la rete pubblica ha potuto puntare su alcune fiction in cantiere, come Doc con Luca Argentero e Bella da morire con Cristiana Capotondi; Mediaset invece ha puntato su alcune saghe molto amate, come Harry Potter e Twlight. Con l’avvicinarsi della fase 2, però, si avvicina anche il ritorno in onda di alcuni programmi televisivi. Uomini e Donne ha fatto da capofila, tornando in onda con un format totalmente inedito. Il programma della De Filippi potrebbe essere seguito a ruota dai quiz show, come L’Eredità o Avanti un altro. Il programma condotto da Flavio Insinna, ad esempio, potrebbe tornare in onda il 4 maggio, ma sulla data regna ancora grande incertezza.

Quando torna in onda L’Eredità?

Il quiz show di Rai Uno è uno dei tanti programmi che sono stati sospesi. La rete, però, ha deciso di mandare in onda le repliche per ovviare all’assenza in una fascia pomeridiana molto seguita dagli italiani. Sul ritorno in onda della trasmissione vi è ancora grande incertezza. La data probabile potrebbe essere quella di lunedì 4 maggio, ma non è ufficiale. Oggi, durante la puntata di Domenica In, è intervenuto il conduttore Flavio Insinna, che ha annunciato: “Stiamo facendo tutto in sicurezza. La Rai ci sta provando. I responsabili stanno cercando di riaccendere le macchine”. La speranza del conduttore, della Rai stessa e dei telespettatori italiani è quella di ripartire il 4 maggio con nuove puntate, ma al momento non c’è ancora alcuna certezza. Lo stesso Insinna, in diretta a Domenica In, non ha potuto esporsi più di tanto. Ad oggi, la produzione non sa ancora quando potrà ripartire, ma spera di farlo nel minor tempo possibile. Le repliche del quiz show sono molto seguite, segno che gli italiani sono molto affezionati al programma condotto da Flavio Insinna.

Nei prossimi giorni, tenendo conto anche della situazione in cui verserà il paese, la Rai potrebbe scegliere se partire il 4 maggio oppure rimandare ancora la messa in onda delle nuove puntate de L’Eredità. Gli italiani ovviamente ci sperano, ma nel frattempo si godono le repliche, in onda ogni sera allo stesso orario su Rai Uno.