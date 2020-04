Fedez ha fatto una confessione su Instagram che ha fatto emozionare tutti: le parole del noto rapper sono davvero da applausi. Ecco cosa ha scritto.

Tutti sapranno dell’enorme gesto di beneficenza di Fedez e Chiara Ferragni. I Ferragnez hanno donato 100 mila euro all’Ospedale San Raffaele di Milano ed hanno lanciato un’enorme raccolta fondi su GoFundMe nella lotta al Coronavirus. In pochissimo tempo hanno raccolto una cifra davvero ingente per aiutare tutti gli ospedali lombardi. Il risultato della raccolta fondi ha dato i suoi frutti: nessuno si aspettava cifre così elevate. A mesi di distanza, il noto rapper milanese ha confidato ai suoi follower tutta la sua emozione dell’esito della sua beneficenza su Instagram. Le parole di Fedez sono davvero da applausi.

Fedez: “Questo periodo mi ha aiutato”, la confessione del rapper è commovente

“Questo periodo mi ha aiutato a chiudere un ciclo di cambiamento della mia vita che avevo iniziato da più di un anno. Per anni ho vissuto la mia condizione di privilegio come una colpa piuttosto che una risorsa da mettere a disposizione per gli altri“: inizia così Fedez la confessione. Le sue parole nell’Instagram story pubblicata poco fa sono davvero commoventi. Il noto rapper e sua moglie, Chiara Ferragni, con la loro raccolta fondi e con l’aiuto di tutti coloro che hanno partecipato, hanno dato un enorme contributo agli ospedali lombardi. Fedez è molto emozionato per l’esito del suo gesto e scrive: “E’ innegabile che la ripartenza sarà segnata da grandi difficoltà per tanti italiani. Mi sento di dirvi che io e la mia famiglia cercheremo di fare la nostra parte per dare una mano ad affrontare i numerosi ostacoli che il nostro paese si troverà davanti da qui ai prossimi mesi. Da soli si può fare tante ma uniti si può fare tutto”.

L’artista con le sue parole merita davvero tanti applausi.