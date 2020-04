Giulia De Lellis, durante una diretta insieme a Simona Ventura, ha fatto una confessione a sorpresa su Andrea Damante: “Avevo bisogno”

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una delle coppie più amate nella storia di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi: Andrea sedeva sul trovo e Giulia è scesa per corteggiarlo. Tra i due c’è stato subito il colpo di fulmine. Il percorso di Andrea è stato abbastanza lungo e fino alla fine il tronista non ha lasciato intendere nulla alle due corteggiatrici. La sua scelta, però, è ricaduta sulla corteggiatrice romana, che ovviamente le ha detto di sì e i due sono usciti insieme dal programma. La loro storia d’amore è durata un bel po’. Dopo un paio di anni, però, hanno deciso di lasciarsi, intraprendendo due strade e due percorsi diversi. Giulia si è fidanzata con Andrea Iannone ed ha pubblicato un libro “Le corna stanno bene su tutto“, dove ha parlato del presunto tradimento di Damante. Dopo un annetto, la coppia è tornata a frequentarsi, generando grande felicità nei fan. I due da qualche giorno sono usciti allo scoperto, annunciando di trascorrere insieme questi giorni di quarantena.

Giulia De Lellis, confessione a sorpresa su Andrea Damante

Giulia è stata protagonista della diretta su Instagram di Simona Ventura. La conduttrice ha invitato sul suo profilo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed è riuscita a farle aprire il cuore. La De Lellis ha parlato per la prima volta del suo ritorno di fiamma con Damante, dichiarando: “Il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, hanno discusso e poi fatto pace. Adesso stiamo cercando di capire. Le buone intenzioni ci sono”. A sorpresa poi la De Lellis ha confessato: “Avevo un bisogno allucinante, non capivo perché e quindi ho detto ‘andiamo a vedere perché’. A quanto pare non ero l’unica ad avere questo bisogno ed ora stiamo cercando di capire la situazione. Me la sto vivendo”. Parafrasando le parole della De Lellis, pare che sia stata lei a fare un primo passo nei confronti di Andrea, perchè spinta da un bisogno irrefrenabile. Dall’altra parte, però, non ha trovato un muro, anzi, l’ex tronista aveva il suo stesso bisogno. Adesso i due sono in una fase di transizione e stanno cercando di capire se questo ritorno di fiamma è stato effimero oppure se le basi sono solide per poter ripartire.

Giulia poi conclude dicendo: “I fan che ci seguono sono curiosi di capire cosa sta succedendo. Io lo dico sempre, un giorno vi racconterò un’altra storia”, lasciando aperta la possibilità di un nuovo libro.