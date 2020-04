Conferenza Stampa Giuseppe Conte sulla Fase 2: “C’è il rischio che la curva dei contagi risalga, importante mantenere le distanze”, ecco cosa ha detto il Premier italiano.

La Conferenza Stampa a reti unificate di Giuseppe Conte ha fatto chiarezza sulla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, che dovrebbe partire dal prossimo 4 maggio. Il Premier italiano ha spiegato il nuovo decreto legge sulla fase 2, parlando di quello che sarà possibile fare dal 4 al 18 maggio, data in cui dovrebbero esserci ancora dei cambiamenti, fino poi al 1 giugno, quando le misure restrittive dovrebbero subire un ulteriore allentamento. L’intervento del Governo, come spiegato da Conte, mira in particolare a migliorare la situazione economica del Paese, che si trova a vivere una grave crisi in questo periodo in cui molte attività sono state chiuse e molte persone si sono ritrovate a perdere il lavoro o sono finite in cassa integrazione. Il Governo e le Regioni hanno promesso dei bonus alle famiglie e a tutti coloro che non stanno lavorando, e Conte si è scusato personalmente con tutti quelli che non lo hanno ancora ricevuto: “Ci sono dei ritardi perché stiamo vivendo una situazione senza precedenti”, ha detto il Premier, che ha spiegato nel dettaglio tutti i cambiamenti che ci saranno a partire da lunedì prossimo.

Giuseppe Conte in conferenza stampa: “C’è il rischio che la curva dei contagi risalga” ecco le sue parole nel dettaglio

Giuseppe Conte ha parlato questa sera in conferenza stampa a reti unificate per spiegare agli italiani tutti i dettagli sulla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, la cosiddetta fase di convivenza col virus. Conte ha spiegato che a partire dal 4 maggio apriranno alcune attività e che ci sarà un lieve allentamento delle misure restrittive. Sarà possibile, infatti, uscire per andare a trovare i propri congiunti e sarà aperto l’accesso a parchi, giardini e villette, anche se il tutto sempre con le dovute distanze di sicurezza e tutte le misure necessarie ad evitare assembramenti e situazioni di pericolo. Assolutamente vietati i ‘party familiari’, invece. Tra le sue varie esternazioni, Conte ha sottolineato che il rischio di una risalita dei contagi è assolutamente possibile. Proprio per evitare però che la curva risalga troppo, il Premier ha fatto un monito agli italiani: “Se ami l’italia mantieni le distanze”, ha detto.

“Abbiamo predisposto un meccanismo per tenere sotto controllo la curva e siamo pronti a intervenire in eventuali momenti critici”, ha concluso Conte.