Belen Rodriguez si fa la manicure da sola: il risultato è imperdibile

Belen Rodriguez si fa la manicure da sola: il risultato è davvero imperdibile, ecco il video che ha pubblicato poco fa la conduttrice argentina nelle sue storie Instagram.

Belen Rodriguez è sempre molto presente e attiva sui social. Il suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di followers pullula di foto e video che mostrano la quotidianità della showgirl e conduttrice argentina e della sua famiglia. Belen è molto disinibita e ogni giorno incanta i suoi fan con immagini che mostrano tutta la sua bellezza, ma non solo. Lei e suo marito Stefano De Martino condividono davvero tutto con i loro ‘seguaci’, anche i momenti più belli di coppia. I due sono bellissimi insieme e sono sempre più innamorati, come fanno vedere anche sui social. In questo periodo di quarantena forzata dovuto all’emergenza Coronavirus, Stefano e Belen sono insieme in casa e si dividono tra relax, cucina e allenamenti, tenendo quotidianamente compagnia ai loro fan con i loro video e siparietti imperdibili. Poco fa la conduttrice ha condiviso con i suoi tantissimi followers una nuova attività a cui si è dedicata. In assenza di estetiste e parrucchieri, infatti, Belen si è fatta la manicure da sola. Volete vedere il risultato? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Belen Rodriguez si fa la manicure da sola: ecco il sorprendente risultato, il video su Instagram

Belen Rodriguez sta facendo tante cose durante questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus. Pattinaggio in garage, allenamenti, relax e tante nuove ricette in cucina sono solo alcune delle attività a cui si sta dedicando la conduttrice argentina in queste settimane per combattere la noia. Tutto sempre condiviso anche sui social. Poco fa Belen si è invece cimentata in una nuova attività. Vista la chiusura di tutti i negozi di parrucchieri ed estetiste per disposizione del Governo a causa dell’emergenza, la moglie di Stefano De Martino si è ritrovata a doversi fare la manicure da sola. Una cosa che non tutti sono in grado di fare. Belen ha pubblicato un video nelle sue storie in cui ha mostrato tutto il necessario per mettere lo smalto semi-permanente: Vediamo cosa viene”, ha scritto nella didascalia.

Poco dopo, ecco il risultato. Il video successivo, infatti, mostra la mano di Belen con la manicure completa: “Nails by me”, ha scritto l’argentina.

Il risultato ottenuto da Belen è davvero sorprendente. A quanto pare la conduttrice è brava anche in questo. E a voi piace il suo nuovo smalto?